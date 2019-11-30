Sainz, sıralama savaşını kaybettiği için üzgün değil

Norris, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Sainz'ı geçmeyi başardı ve böylelikle bu yıl sıralama turları mücadelesini takım arkadaşının önünde tamamlamış oldu.

Ancak Sainz, bunun bir önemi olmadığını, çünkü Brezilya gibi sorunlar yaşayıp geriden başladığı yarışlar olduğunu söyledi.

Sainz, durumun sinir bozucu olup olmadığı sorusuna, "Kendi açımdan sinir bozucu olduğunu söyleyemem. Doğruyu söylemek gerekirse tüm yıl boyunca birbirlerini zorlayan iki takım arkadaşına sahip olmanın takım için harika bir haber olduğunu düşünüyorum."

"Lando'nun sıralama turlarında harika bir iş yaptığını söyleyebilirim. Bu yıl sezon boyunca her noktada çok hızlıydı. Siz çocuklara, rakamlara biraz fazla derinden bakıyorsunuz çünkü şanssız olduğumuz iki ya da üç sıralama turları vardı. Hatta sıralama turlarına bile katılamadığımız anlar oldu çünkü motor cezası aldık."

"Doğruyu söylemek gerekirse bu 21 yarışta olan çok fazla şey var. Bazen üç sıralama turlarında yer alamazsınız ve o zaman durum size göre 3-0 oluyor. Yani bu mücadeleyi biraz büyütüyorsunuz." yanıtını verdi.

Norris de bunun önemli olmadığını, sadece kendisinin ne kadar iyi bir iş yaptığının önemli olduğunu söyledi.

"Mutlu olduğum veya hayal kırıklığı yaşadığım bir şey değil. İyi bir iş yapmak beni mutlu ediyor, kötü bir iş yapmak mutsuz. Sinirlendiğim zamanlar oldu, Singapur ve Japonya gibi. Bu bana birkaç pozisyona mal oldu. Mutlu olmamın sebebi, büyük hatalar yapmamış olmam. Turları bir araya getirdim ve Renault'nun önünde oldum. Bu yüzden mutluyum. Yani bu sıralama turlarında birisini yenmem veya yenememem değil. Bu sadece turlarım ve kendi performansımdan daha iyi bir iş yapmamla ilgili. Ana şey bu."