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Sainz, "sinir bozucu" dalgalanma probleminin devam etmemesini umuyor

Carlos Sainz, Formula 1 sürücülerinin tüm sezon boyunca 'sinir bozucu' dalgalanma problemiyle yaşamak zorunda kalmamalarını umuyor.

Sainz, "sinir bozucu" dalgalanma probleminin devam etmemesini umuyor
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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F1 takımları, Barselona'da gerçekleştirilen ilk sezon öncesi testinde araçlarının düzlüklerde zıplama problemi yaşadığını fark ettiler.

Bu problem, yeni zemin etkili araçlar nedeniyle yaşanıyor ve bütün takımları etkiliyor. Yine de bazı takımlar bu sorunu daha iyi ele almayı başardılar.

Bununla birlikte, performanstan ödün vermeden dalgalanma problemini ortadan kaldırmak oldukça zor. Bu nedenle sürücüler bu problemle baş etmek zorunda kalabilirler.

Sürücülerin neler yaşayacağını bu hafta Bahreyn'de gerçekleştirilecek ikinci sezon öncesi testinde göreceğiz ancak Ferrari pilotu Sainz, hızlı bir çözüm bulunmasını umuyor.

Sainz, "Elbette harika hissettirmiyor."

"300 km/s hızda giderken 30-40 mm yukarı aşağı zıplıyoruz. Sinir bozucu."

"Umuyorum ki çözülür ve bununla yaşamak zorunda kalmayız. Şu anda oldukça sınırda. Zemin etkili araçları öğrendikçe bunun daha iyiye gideceğine dair mühendislere ve etrafımızdaki herkese güvenmemiz gerekiyor." dedi.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas da Barselona'daki testte dalgalanma nedeniyle birkaç problem yaşadı ve zıplamanın, virajlara yaklaşırken görüşünü etkilediğini söyledi.

Bottas, "Her şeyi biraz etkilediğini söyleyebilirim."

"Elbette rahat bir şey değil, görüş açısından biraz zor oluyor ve genel olarak yük kaybediyorsunuz çünkü yere basma kuvveti seviyesi yukarı aşağı gidiyor ve bu frenlemeyi de etkiliyor."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu şekilde devam etmemiz durumunda, endişelerimizden biri aracın belirli parçalarının dayanıklılığı oluyor. Bununla nasıl baş edileceğini öğrenmek ve ayarları nasıl optimize edeceğimizi anlamak her takım için oldukça yeni bir şey. Herkesin kesinlikle biraz zorlandığını söyleyebilirim." dedi.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, takımların, dalgalanma probleminin yarışın belirli periyotlarına olan etkisi hakkında, özellikle lastik basıncı düştüğünde ve araçlar doğal olarak yere yakın gittiğinde dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Fransız pilot, "Hoş bir şey değil."

"Sürüş açısından ilk kez deneyimlemek biraz sürpriz oldu çünkü beklemiyorduk. Ancak sadece bunu çözme yolunu bulmamız gerekiyor."

"Yarışta belirli koşullarda, örneğin güvenlik aracı sırasında veya lastik basıncı düştüğünde bunu yaşayabiliriz ve bu bir sorun olabilir."

"Her şeyin daha kötüye gidebileceği bütün farklı koşulları düşünmemiz gerekiyor."

"Ancak şu anda bunu düzeltmek için güncellemeler yapılacak çünkü performansımız var ve bence bazı takımlar bunu bizden daha iyi yapıyorlar."

"Kötü bir konumda değiliz ama daha iyisini yapabiliriz." dedi.

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