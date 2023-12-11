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Sainz: "Singapur'daki zafer Ferrari'nin baskı altında da başarabileceğini kanıtladı"

Carlos Sainz, Formula 1'in Singapur Grand Prix'sinde kazandığı zaferin, 2023 sezonunun Red Bull dışındaki tek zaferini elde eden Ferrari'nin baskı altında da başarılı olabileceğini gösterdiğine inanıyor.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Yardımcı Editör Matt Kew
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Carlos Sainz, Ferrari
Red Bull'un alışılmışın dışında bir hafta sonu geçirdiği, Sainz ve Ferrari her seansta başarılı olarak, Mercedes'ten George Russell ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in 0.1 saniyeden daha az bir farkla, cadde pistinde önemli bir pole pozisyonu elde etti.
Daha sonra bunu soğukkanlı ve kurnaz bir yarışla galibiyete dönüştürdü. Önce arkasındaki pilotların trafiğe girmeye çalışmasını önlemek için hızını düşürdü. Daha sonra Sainz kasıtlı olarak Lando Norris'in yaklaşmasına izin verdi ve daha hızlı olan Russell'ı geride tutmak için Norris'e DRS'yi kullandırdı.
Ferrari'nin mükemmel bir şekilde yürüttüğü yarış hafta sonu, şansını nasıl en üst düzeye çıkaracağına dair bir plan niteliğindeydi. Sainz sezonuna dönüp baktığında, bu hafta sonunun takımın baskı altında başarmak için gerekenlere sahip olduğunu gösterdiğine inanıyor.
Autosport'un Singapur sonucunun Ferrari için zorlu bir yıla bakış açısını değiştirip değiştirmediğini sorması üzerine Sainz, "100%. Bu yılı etkilemek zorunda çünkü bu yıl yarış kazanma şansımız pek yoktu."
"Antrenmanlar, sıralama ve yarışı en iyi şekilde değerlendirmemiz ve tek bir fırsatı bile heba etmememiz bence büyük bir başarıydı. Sadece benim için değil, takım için de gelecek yıl fırsat geldiğinde kazanabileceğimizi kanıtladık."
"O hafta sonu baskı altındaydık. Çünkü belki de Vegas ile birlikte kazanmak için mücadele edebileceğimiz tek hafta sonuydu. Ama bunu o zaman bilmiyorduk. Bunu en üst düzeye çıkardığımız, performans gösterdiğimiz, baskı altında başarısız olmadığımız ve o hafta sonunu bir araya getirdiğimiz gerçeği, bence gelecek yıl iyi bir araca sahip olursak bir şeyler yapabileceğimizin harika bir göstergesi." dedi.
Yeni takım patronu Fred Vasseur'ün başlıca görevlerinden biri, takımın çalışma şeklini iyileştirmek ve belirli bir hafta sonunda sahip olduğu paketten en iyi şekilde yararlanmaktı. Sainz, inanılmaz performans dalgalanmalarıyla tehlikeye girmiş olsa da takımın bu alanda adımlar attığını düşünüyor.
Carlos Sainz, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Photo by: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayan Ferrari'nin operasyonel düzeyde daha güçlü göründüğünü söyleyen İspanyol pilot, "İçeride de tam olarak böyle hissediyorum."
"Bence sahip olduğumuz paketin farkındayız ve şimdi onu piste koyup her hafta sonu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bence bu konuda çok daha iyi bir iş çıkarıyoruz."
"Kolay değil çünkü Las Vegas'ta Red Bull'a onda üç fark atıp kazanmak için mücadele ederken Brezilya'ya gidip yarış temposunun bir saniye altında kalmayı anlamak zihinsel olarak zor. Performanstaki bu değişimlerin gerçekleşebilmesi neredeyse inanılmaz."
"Şimdi önümüzdeki yıl Singapur'dan daha fazla Vega'ya sahip olduğumuzdan emin olmaya odaklanmalıyız." dedi.
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