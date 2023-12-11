Sainz: "Singapur'daki zafer Ferrari'nin baskı altında da başarabileceğini kanıtladı"
Carlos Sainz, Formula 1'in Singapur Grand Prix'sinde kazandığı zaferin, 2023 sezonunun Red Bull dışındaki tek zaferini elde eden Ferrari'nin baskı altında da başarılı olabileceğini gösterdiğine inanıyor.
Photo by: Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari, Lando Norris, McLaren
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