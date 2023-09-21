Sainz: "Singapur'da kazansak da Ferrari'nin zayıflıkları geride kalmadı"

Sainz Singapur'da 2023'teki üst üste ikinci pole pozisyonunu aldı. Ferrari'ler hâlâ yarış içerisinde tek tur performansına göre zayıf kalsa da, İspanyol pilot şartları değerlendirdi ve yarışı kazanarak Red Bull'un galibiyet serisini bozdu.

Galibiyete rağmen Sainz, SF-23'ün aslında değişmediği ve 2024 için temiz bir sayfa açma öncesinde hâlâ öngörülemeyen kullanım özellikleri sergilediği konusunda uyardı.

Motorsport.com'un Ferrari'nin öngörülemezliğini tedavi edip edemediğini sorması üzerine Sainz, "Hayır, dürüst olmak gerekirse sezonun başından bu yana araçta değişen temel bir şey yok."

"Otomobil hâlâ bazı alanlarda harika değil, bazılarında ise çok iyi ve Monza ve Singapur gibi otomobilin çok iyi adapte olduğu bazı pistler var, Zandvoort, Silverstone gibi sürüşün çok zor olduğu başka pistler de var."

"Hâlâ zor bir otomobil ve hâlâ doğru ayarı bulmaya çalışıyoruz. En iyi noktayı bulmak için çok çalışıyoruz ve muhtemelen hâlâ bulamadık."

"Bu yüzden her hafta sonu arabada farklı bir şey deniyorum ve işe yarıyor gibi görünüyor, daha iyi bir tempo bulmak için küçük yollar bulmaya devam ediyoruz. Bununla daha öngörülebilir olmayı kastetmiyorum, sadece hız ve tur zamanı bulmayı kastediyorum."

"Singapur'da bile yarışta özel bir şey yapmadığımız doğru, lastik aşınması, lastik bozulması ile hâlâ ele almamız gereken zayıf yönlerimiz var." şeklinde cevap verdi.

Ferrari'nin iniş çıkışları nedeniyle Sainz, Scuderia'nın Singapur performansını nerede tekrarlayabileceğini tahmin etmekten vazgeçti.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, "Emin değilim. Pist özelliklerine baktığımızda, gelecek olan pistlerin hiçbiri muhtemelen iki uç nokta olan Singapur veya Monza'ya yakın değil."

"Hangi pistlerin bize uygun olacağını söylemek mümkün değil."

"Ancak yine de sıralamalarda hızlı olup yarışta biraz zorlanma eğilimi her zaman olacaktır." dedi.

Singapur'un Ferrari'nin kusursuz bir yarış hafta sonunu nasıl gerçekleştirmesi gerektiğine dair bir plan olup olmadığı sorulduğunda ise Sainz şunları söyledi: "Evet ve bence takıma da kredi vermemiz gerekiyor."

"Tamam, DRS ve hız yönetimiyle işimi yaptım ama diğer her şey çok çok iyi yürütüldü."

"Hâlâ Singapur'da en hızlı yarış aracına sahip olmadığımıza inanıyorum. Buna rağmen yine de kazanmayı başardık, bu da Ferrari'nin ve yarış yönetimimizin iyi olduğunu gösteriyor."

"Dolayısıyla, bununla gurur duyabileceğimizi ve takımın takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelecek yıl için bu ivmeyi ve kendimize olan güveni inşa etmeye devam edebiliriz."