Sainz: "Singapur GP'de güven eksikliği yüzünden geride kaldım"

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Carlos Sainz, Singapur GP'de bu yılki en kötü performanslarından birisini sergiledi ve son bölüm hariç, hiçbir zaman öndekilere ayak uyduramadı.

Sainz, yarışın ardından şöyle dedi: "Maalesef yarışın çoğunda tektim çünkü yeterli hızım yoktu. Geçiş lastiklerinde Charles ve Sergio'ya çok fazla zaman kaybediyordum, onlara yetişemiyordum."

"Bu lastikle çok fazla sorun yaşadım, frenlemede ön tekerlekler sık sık kilitlendi, aracı birkaç kez kaybetmek üzereydim ve bu durumların her biri güvenimi olumsuz etkiledi, bu yüzden durumu toparlamak zordu."

"Yarışın bir aşamasında liderlerin hızına ayak uyduramadığım için biraz yavaşlamak zorunda kaldım fakat bu süreçte güven kazandım. Kuru zemin lastiğine geçtikten sonra da daha güvenle sordum, bu sayede son 10-15 turda iyi bir hız yakaladım. Fakat her şey için artık çok geçti."

"Takım adına iki araçla birden podyuma çıkmak ve gözle görülür şekilde ileri gitmek güzel. Fakat eminim geliştirmemiz gereken bazı hususlar var"

"Her türlü şarttan ders çıkarmaya çalışıyoruz ve sezonun kalan yarışlarının gelecek yıl için iyi bir hazırlık olacağına inanıyorum."

Sainz, son olarak nerede eksiklik yaşadığı sorusuna, "Eksik olan şey hız ve özgüvendi."

"Bence güven eksikliği kilit faktör, çünkü durum zorlaştığında, bir şeyi başka bir şey takip ediyor."

"Daha fazla zorluk yaşarsınız, daha az risk alırsınız ve bu da tempo kaybına yol açar. Bu pistte kendinizi duvarın içinde bulma ve kendi hatanız yüzünden aptal gibi görünme tehlikeniz var."

"Güvenimi kaybetmemek için çalışmaya devam edeceğim; ayrıca mühendislerle birlikte neler yapabileceğimize bir bakacağız. Bu tür koşullarda genellikle iyi sürerim, bu benim güçlü yönlerimden biri. Sanırım bu yarış tek istisna olacak." cevabını verdi.