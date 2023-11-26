Sainz şikayetçi: "Pilotlar arkadaki araçlara bilerek kirli hava veriyorlar"

Sainz bu yorumu, Q1'deki son turunda trafiğe takılmasıyla Abu Dabi GP'sinde gridde 16. sırayı elde etmesinin ardından yaptı.

İspanyol pilotun hafta sonu, ikinci antrenman seansında 3. virajda geçirdiği büyük kaza nedeniyle zaten zor geçmişti.

Sainz, "Açıkçası tüm hafta sonu boyunca hızımız çok iyi değildi."

"Gridin birbirine ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında mükemmel bir Q1 ve Q2'ye ihtiyacımız vardı ama kötü bir Q1 geçirdik."

"Ön kanatta bir sorun yaşadık ve son tura çok geç çıktık. Kendimi birinci ve ikinci sektörde yoğun bir trafiğin içinde buldum, orada birkaç onda bir kaybettim ve bu da muhtemelen bana Q2'deki yerime mal oldu." dedi.

Trafik konusuna da değinen Sainz, pilotların kasıtlı olarak rakipleri için hayatı zorlaştırmaya çalıştığını öne sürdü.

"Bu zor bir durum."

"Pilotlar olarak biliyoruz ki, bir virajı başka bir aracın bir ya da iki saniye önünde alırsanız, o virajda ona onda bir ya da iki saniye kaybettirirsiniz."

"Q1 ve Q2'de trafik sıkışık olduğunda, insanların bazı virajlarda bilerek arkadakine biraz kirli hava verdiğini görüyorum, belki bunu diğerlerinin virajlarda biraz zaman kaybetmesini sağlamak için yapıyorlardır çünkü o anda arkadaki pilotun sürüşüne mal olduğunuzu biliyorsunuz."

"Bence herkes bunu yapıyor. Sadece kendinizi kötü bir pist pozisyonuna sokarsanız, bundan daha fazla zarar görürsünüz."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Sainz sıralama turlarında 3. virajdaki tümsekle ilgili bir sorun yaşamadığını, tümseği daha az şiddetli hale getirmek için gece boyunca bazı çalışmalar yapıldığını söyledi.

"Çok daha iyi hissettim, bugün neredeyse hiç tümsek yoktu."

"Bunca yıldır 3. viraj bir viraj bile sayılmazdı ama dün nedense dibe vurdum ve büyük bir sarsıntı yaşadım. Ancak kendime olan güvenimi kaybetmedim, bu konuda endişelenecek bir şey yok."

Sainz ayrıca Cumartesi günkü formu için ikinci antrenman seansının çoğunu kaçırmasını da suçlamadı.

"Dürüst olmak gerekirse bu konuda endişelenmedim, dün herkes az tur attı."

"Sadece bu hafta sonu nedense özellikle yumuşak lastikte turları bir araya getirmek zor oldu. Dediğim gibi Q1 ve Q2'de mükemmel turlara ihtiyacımız var ve açıkça görüldüğü üzere bunları elde edemedik."

Sainz, yumuşak lastiğin kendisi için en zayıf lastik olduğunu düşündüğü için yarış beklentileri konusunda umutlu.

"Yarışın daha iyi olacağını umuyorum."

"Bu hafta sonu bazı nedenlerden dolayı yumuşak lastikte zorlandığımı hissediyorum, ancak uzun turlar çok kötü görünmüyordu."

"Bu yüzden yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, puanları geri alıp alamayacağımızı göreceğiz."