Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"

Carlos Sainz, yarış dışı kaldığı 2015 yılı hariç Macaristan'da katıldığı tüm yarışlarda puan almayı başardı ve burada oldukça iyi bir istatistiğe sahip durumda.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Sainz, bu pistteki başarılarıyla ilgili şöyle dedi: "Bu pistte yarışmaktan keyif alıyorum. Buranın geçmişte hep puan aldığım bir pist olması da biraz tesadüf çünkü burayı sevsem de kendimi özellikle iyi gördüğüm bir yer değil. Belki de her zaman daha az motor gücü isteyen pistlere uyan araçları sürdüm ve bu sayede diğerlerinden daha iyi sonuçlar aldım."

"Yine de burada olmaktan mutluyum ve hava hafta sonu ilginç olacağa benziyor. Hava çok sıcak ve bu da durumu değiştirebilir, aynı zamanda aracın pist üstündeki dengesini olumsuz etkileyebilir. Bilmiyorum, iyi bir sonuç almak ve yaz arasına iyi bir ruh hali girmek istiyoruz."

Paul Ricard'da lastik yönetiminde zorlanan Ferrari'nin Macaristan'da neler yapacağı merak konusu.

Bu konuda Sainz, "Her hafta sonu girerken aklımızın bir köşesinde lastikler var çünkü bazen ön lastiklerle ilgili bu sınırlama nedeniyle zorlandığımızı biliyoruz. Fakat buranın Silverstone ve Avusturya'daki gibi sıcak olacak olması bizi bu konuda biraz daha rahatlatıyor."

"Hava soğuyunca ve denge ön tarafa kayınca, sınırlamalarımız ortaya çıkıyor. Hava ve pist koşulları sayesinde umarım bu hafta sonu çok fazla sınırlama ortaya çıkmaz." dedi.

Ferrari şu anda şampiyona üçüncülüğü için savaşsa da, Sainz önceliklerinin takımın gelişimini olduğunu dile getirdi.

"Şu anda, şampiyona üçüncülüğü için olan savaş hâlâ devam ediyor ve sezon sonuna kadar da devam edecek. Bence performans olarak çok yakınız fakat takımlar şampiyonasında McLaren'ı geçip üçüncü olmaktan daha önemli önceliklerimiz var. "

"Bence bir takım olarak gelişmeye devam etmek istiyoruz. Bir takım olarak daha profesyonel daha iyi ve eksiksiz hale gelmek için temel oluşturmaya devam etmek istiyoruz çünkü gelecek yıl fırsat gelirse, o şampiyonluğu kazanmak için hazır olmamız gerekiyor. Yani her şeyden önce, takım olarak gelişmemiz gerekiyor. Bu nedenle, bu mücadeleye gerçekten takılı kalmıyoruz. Tamamen sezon sonundan önce kendimizi geliştirmeye ve en iyi takım olmaya odaklanmış durumdayız."

Sainz, yılın ilk yarısında gösterdiği performanstan memnun olduğunu fakat hafta sonlarını bir araya getirmesi halinde daha da iyi sonuçlar alabileceğini söyledi

"Sezonun ilk yarısından oldukça memnun ve mutluyum. Açıkçası yeni bir takımda ve Ferrari gibi bir takımda yarışmaya başladığımda, benim için oldukça büyük bir zorluktu. Kendime güvenerek geldim ama nasıl olacağını gerçekten bilemiyordum."

"Şimdi oldukça gururlu ve oldukça mutlu olduğumu söylemeliyim. İlk yarıştan beri hızlıydım ve bu, beni bu konuda çok daha rahatlattı. Çünkü bu araçla çok hızlı olduğumu biliyordum ve diğer şeylere bakma şansım oldu. Bu da tüm hafta sonunu bir araya getirmekti."

"İlk birkaç yarışta, tüm hafta sonunu bir araya getirmek çok zordu. Çok hızlıydım ama çok nadiren sıralama turlarını, yarış stratejisini, lastik yönetimini, startları ve iyi bir sonucu harika bir araya getirebildim. Fakat son zamanlarda, bunun çok daha iyiye gittiğini hissediyorum. Hafta sonlarını bir araya getirmeye başlar başlamaz, çok daha tutarlı ve hızlı olmaya başlayacağımı düşünüyorum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, arrives in a Ferrari SF90 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images