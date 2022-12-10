Sainz, Shell'in Ferrari'ye sağladığı avantajları açıkladı

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Ferrari, Max Verstappen kapatılamayacak bir fark açmadan önce 2022 sezonunun ilk yarısında dünya şampiyonluğu için mücadele ediyordu.

2021 sezonuna kıyasla, Ferrari 2022 sezonunda oldukça gelişim göstermiş gibi görünüyordu.

İlk Grand Prix'sini 2022 Silverstone'da kazanan Sainz, bu yılki zorunlu %10 biyoyakıtı geliştirme konusunda Ferrari'nin uzun süredir ortağı olan Shell'in teknolojisindeki ilerlemelerin elde edilen sonuçlara büyük ölçüde yardımcı olduğuna inanıyor.

RacingNews.365'e konuşan Sainz, "Bu sezon %10 biyoetanol yakıtı ile yarışmak zorunluydu."

"Bu sezona baktığımızda Shell'in %10 biyoetanol ile yakıt üretme konusunda bu kadar güçlü olmasının bize avantaj sağladığını düşünüyorum."

"Bu konuda deneyime sahipler ve son yıllarda en yüksek kaliteli versiyonu elde etmek için çok çalıştılar."

"Mükemmel bir ürün ortaya çıkardıkları için, bir pilot olarak geçen yıla göre fark göze çarpmıyordu."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Bunun nedeni, son birkaç yılda %10 biyoetanol projesi üzerinde çok çalışmaları ve 2026'da %100 sürdürülebilir yakıt elde etmek için aynı şeyi yapacak olmalarıdır." dedi.

F1'in 2030 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için Ferrari ile birlikte çalışan Shell, Scuderia'nın Enzo Ferrari tarafından kurulduğu 1929 yılından bu yana İtalyan üretici ile ortaklık yapıyor.

Bu ortaklık, 10 Takımlar Şampiyonluğu ve 12 Pilotlar Şampiyonluğu bir yana; gerçekten dikkate değer yeniliklere imza attı.

Sainz, "Ferrari ve Shell'in bu kadar uzun süredir birlikte çalıştığını görmek inanılmaz."

"Ferrari'de çalışmaya geldiğinizde bu ortaklığın ne kadar güçlü olduğunu hemen görüyorsunuz, her iki taraf da birbirini inanılmaz derecede tanıyor ve bu nedenle taraflar arasındaki işbirliği mükemmel."

"Sezon boyunca bir pilot olarak, sık sık Shell'in pist laboratuvarına gelirsiniz ve bizim için her şeyi mükemmel hale getirmek için ne kadar sıkı çalıştıklarını görürsünüz."

"Performans ve güvenilirlik için sürekli çalışıyorlar." dedi.