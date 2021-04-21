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Formula 1 / Son dakika

Sainz, SF71H ile Fiorano'da gerçekleştirdiği testi tamamladı

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, bugün gerçekleştirilen Fiorano testinde 300 km'den fazla mesafe kat etti ve başarılı bir testi geride bıraktı.

Sainz, SF71H ile Fiorano'da gerçekleştirdiği testi tamamladı

Ferrari, Imola'nın ardından sezon çalışmalarına kaldığı yerden devam etti ve bu kapsamda Carlos Sainz, Fiorano fabrikasına giderek 2018 SF71H'nin direksiyonuna geçti.

İspanyol pilot için oldukça tutarlı bir gündü ve gün boyunca 300 km'den fazla mesafe tamamladı.

Sainz seans içerisinde modern Formula 1 araçlarının kullanımını karmaşık hale getiren sistemlere ve prosedürlere odaklanarak oldukça başarılı bir günü geride bıraktı.

Ayrıca mühendisleriyle de sürekli etkileşim içindeydi.

Sainz gün boyunca beyaz, sarı ve siyah çizgili Pirelli lastiklerini kullandı, ki kurallar gereği bu tarz testlerde Formula 1 hafta sonlarında kullanılandan farklı olan demo lastikler kullanılıyor. Bir dizi uzun sürüşün yanı sıra kısa sürüşler de yaptı.

Yarın direksiyona Ferrari Sürücü Akademisi pilotları Mick Schumacher ve Callum Ilott geçecek. İkili yarımşar gün sürüş yapacaklar.

İlginç şekilde bir başka Ferrari pilotu olan ve Alfa Romeo'da yarışan Antonio Giovinazzi, şimdiye kadarki herhangi bir test programına dahil edilmedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Lokasyon Fiorano Yarış Pisti
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Ferrari
Editör Franco Nugnes

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