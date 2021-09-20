Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor

İspanyol sürücü, şu anda Ferrari ile Formula 1'deki ilk sezonunu geçiriyor ve şimdiden Monako/Macaristan'da birer podyum almayı başardı.

Sainz, şu anda sürücüler şampiyonasında 97.5 puana sahip ve Leclerc'in sadece 6.5 puan gerisinde yer alıyor.

Fakat son yarışlar Sainz için pek de iyi geçmedi ve Ferrari'nin özellikle arka kısmında yaşadığı hissiyat eksikliği İspanyol pilotun bazı büyük kazalar yapmasına neden oldu.

Bu sebeple henüz SF21'in kokpitinde rahat hissetmediğini söyleyen Sainz, takım arkadaşı Leclerc'in tarzını gözlemlediğini ve bundan dersler çıkardığını belirtti.

Sky Germany'ye konuşan Sainz, "Charles üç yıldır Ferrari'de yarışması sayesinde bu aracı nasıl süreceğini gayet iyi biliyor."

"Onun sürüş tarzının belli bir kısmını kopyalamaya çalıştığım doğru. Araç hakkında bildiği her şeyi kapmak istiyorum." dedi.

Ferrari patronu Mattia Binotto, Sainz'ın henüz mükemmel bir hafta sonu geçirmediğini söylemişti ve İspanyol pilot da benzer görüşte.

Sainz, "Bence o, bu sözleri benden aldı. Sonunda ben de aynı şekilde düşünüyorum."

"Bazen neredeyse her şeyi doğru yapsam da asla mükemmel bir hafta sonu geçiremedim. Fakat öyle olsa bile her şey yolunda gidiyor ve bu, iyi bir şey." dedi.

Ferrari bu yıl şampiyonluk savaşı veremese de Sainz, İtalyan ekibin gelecek yıl için tek hedefinin şampiyonluk olduğunu ekledi.

Sainz, "Ferrari, şampiyonluklar için yarışmak istiyor ve bizim için de durum aynı şekilde."

"Ben de buraya, kazanmalarına katkıda bulunmak amacıyla geldim ve gelecek yıl her şey mümkün."

"Ana önceliğimiz 2022 sezonu. Yeni kurallar geldiğinde, bunun için hazır olmak zorundayız.” dedi.