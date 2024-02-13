Sainz: "SF-24 tasarlanırken sürüşün daha kolay olması yönünde geri bildirim verdik"

Ferrari, yeni aracı olan SF-24'ü bugün tanıttı. Ferrari'de geçireceği son sezonu iyi değerlendirmek isteyen İspanyol pilot Carlos Sainz, yeni aracı ilk görürken her zaman heyecanlandığını dile getirdi.

"Bir otomobili ilk kez gördüğünüz an her zaman özel bir andır. Yeni kullanacağınız aracın nasıl görüneceğini ilk kez görürsünüz. Ben tasarımda tamamen farklı bir görünüm gördüm."

"Bu beni heyecanlandırıyor çünkü onu kullanmak için sabırsızlanıyorum. Son birkaç aydır bu anı dört gözle bekliyordum ve nihayet gerçekleşiyor.

İspanyol pilot, SF-24'ün tamamen takım arkadaşı Charles Leclerc ve kendisinin geri bildirimleriyle tasarlandığını, yeni araçta amaçlarının ise daha sürülebilir bir araç olması olduğunu söyledi.

"Geçen yılki araçtan elde edilen tüm teknik geri bildirimler, tüm mühendislerden gelen teknik girdilerle bir araya getirildi. Bu aracı geliştirmek için simülatörde de çok fazla saat harcadık."

"SF-24'ü ilk kez gördüğümde, içine atlayıp çalıştırmak için sabırsızlanıyordum. Şimdi, simülatörde hissettiklerimle örtüşüp örtüşmediğini görmek için pistte kullanmayı dört gözle bekliyorum, ki bu hepimizin istediği ileriye doğru bir adım."

"Amaç, daha sürülebilir ve dolayısıyla tutarlı bir yarış temposu olan bir araca sahip olmak. Çünkü bunlar galibiyet için mücadele etmenin temel gereklilikleri."

"Aracın simülatörde nasıl hissettirdiğine dair ayrıntılara girmeyi gerçekten sevmiyorum. Çünkü bu açıkça ekip için çok özel bir şey. Ama evet, kesinlikle farklı hissettiriyor."

"Ancak bu yıl doğru yönde adımlar attığımıza eminim. Bunun yeterli olup olmayacağını sadece zaman gösterecek."

Ferrari SF-24 Fotoğraf: Divulgacao

Carlos Sainz, eğer şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorlarsa her alanda bir gelişmeye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi ve bu araçta da bunu gördüklerini dile getirdi.

Sainz, "Elbette tüm alanları geliştirmeye çalışıyoruz. Bence bu yıl dünya şampiyonluğu için gerçekten mücadele etmek istiyorsak, aracın her alanında gelişmemiz gerekiyor."

"Tüm kış ve geçtiğimiz sezon boyunca yapmaya çalıştığımız şey de tam olarak buydu; her bir alanı geliştirmeye çalışmak, dokunmadığımız ya da geliştirmeye çalışmadığımız hiçbir şey bırakmamak."

"Benim asıl amacım aracın biraz daha sürülebilir olması, daha geniş bir performans ve sürülebilirlik penceresine sahip olması." dedi.

Ayrıca Sainz, gridin bu yıl daha yakın olabileceğini düşünüyor.

Sainz, "Benim tahminim daha yakın olması yönünde. 2023 sezonuna baktığınızda yarışlar geçtikçe rekabet gittikçe daha sıkı hale geliyordu."

"Pek çok takım arasında neredeyse hiçbir farkın olmadığı pek çok sıralama seansı hatırlıyorum. Bir yıl sonra herkesin daha da yakınlaşacağını ve rekabetin daha da sıkı olacağını düşünüyorum."

"Bu yüzden her bir detay, elde edebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz her bir küçük avantaj çok önemli olacak çünkü saha son derece dar olacak." dedi.