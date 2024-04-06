Sainz: "SF-24 Suzuka'da zayıf kalıyor ve bunun sebebini biliyoruz"

Melbourne'ün ardından Ferrari'nin Suzuka'da galibiyet için çekişeceği yorumları vardı fakat sıralama turlarında Red Bull'un herkesin önünde olduğu görüldü.

Carlos Sainz iyi bir tur çıkararak dördüncü olurken, seans sonrası şöyle dedi: "Özellikle 3. antrenman seansında sonra, ilk seanstaki kadar hızlı olmadığımızı gördük ve bunun kolay bir hafta sonu olmayacağını düşündük."

"Aslında sıralama turlarında iyi bir adım attık, sadece Lando'nun 0.2 saniye farkla üçüncü olması Suzuka için çok büyük bir farktı."

"Normalde burada aradaki farklar çok azdır. 0.2 saniye çok fazlaydı."

"Ancak son bölümde çok iyi turlar attım ve performansımdan memnunum. Burası Ferrari'nin hızlı olmadığı bir pist ve bunun nedenini biliyoruz."

"Bu hafta sonu yarış temposunda daha iyiydik ama bunun iyi mi kötü mü olacağını bilmiyorum. Umarım yarışta onlarla mücadele edebiliriz çünkü sıralamalarda bu imkansızdı."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Mark Sutton

"Yarışta Lando, Fernando ve Mercedes sürücüleriyle podyum mücadelesi vermek güzel olurdu."

"Podyum için ilginç bir mücadele olacak, bence Red Bull'lar ne yazık ki burada farklı bir ligde." dedi

Bunu bekleyip beklemediği sorusuna Sainz, "Evet, bekliyordum. Üçüncü seanstan sonra bunun kolay bir hafta sonu olmayacağı belliydi."

"Aslında sıralamalarda iyi bir adım attık. Bence çok iyi turlar attım. Performansımdan memnunum."

"Sadece burası Ferrari'nin en hızlı araç olmadığı bir pist."

"Umarım yarışta McLaren ile mücadele edebiliriz, çünkü sıralamalarda bu imkansızdı. Yarışta Lando, Fernando ve arkasındaki Mercedes'le podyum savaşı vermek harika olur."

"Red Bull'un ne yazık ki bu tarz asfaltlarda ve orta yüksek hızlı bölümlerde farklı bir kategoride olduğunu düşünüyorum. Yere basma gücü avantajları var." dedi.