Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var"

Carlos Sainz, ilk onun dışından başladığı Macaristan GP'ye yumuşak lastikle start aldı ve ilk turda Charles Leclerc'in ardına geldi.

Fakat ikinci ve üçüncü stint istediği gibi değildi. Sonuç olarak da sekizinci sırada finiş gördü.

Yarıştan sonra konuşan Sainz, şöyle dedi: "Yumuşak lastik seçimi başlangıçta kesinlikle işe yaradı. Orada agresif bir pozisyondaydım ve iyi çalıştı."

"Başlangıçta her şey cesaret verici görünüyordu ama daha sert lastiklere ve daha uzun stintlere geçtiğimizde hızımız biraz düştü ve zayıflıklarımız ortaya çıkmaya başladı."

"Hamurdan hamura tutarsızlıklar vardı. Stintler uzadığında ve daha sert lastiklerle çalışıldığında Mercedes, Red Bull ya da McLaren'den daha fazla zorlandığımız ve acı çekmeye başladığımız bir döngü başlıyor. Yine öyle oldu."

"Yarışa yumuşak lastiklerle başladığınızda kendinizi buna biraz daha fazla maruz bırakıyorsunuz, ki olan da tam olarak buydu."

"Bu hafta sonu biraz daha güçlü olmayı beklediğimiz bir pistte bunu görmek ilginçti. Rakiplerimiz daha hızlıydı."

"Şimdi başımızı öne eğip sonraki adımları nerede atabileceğimizi görmemiz lazım."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren'ın gelişimine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Sainz, "Evet kesinlikle McLaren şu anda ikinci takım gibi görünüyor."

"Avusturya'da biz öyle görünüyorduk. Fakat Silverstone ve Macaristan bizi sezon başında olduğumuz yere geri getirdi."

"Onlar çok iyi iş çıkardılar ama bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor." cevabını verdi.

Aşınmanın endişe verici olup olmadığı sorusuna Sainz, "Bence yarış temposunda araçla ilgili temel bir zayıflığımız var. Özellikle de daha sert hamura geçip, 15 tur yerine 30 tur atmak zorunda kalınca bu daha çok ortaya çıkıyor."

"Stintin son 10 turu çok zor oluyor. Sanırım Russell son bölümde 1,5 saniye daha hızlıydı, bu da mücadeleyi oldukça değersiz kılıyor çünkü onlar o kadar hızlılar ki mücadele bile edemiyoruz."

"Bu her yarışta incelediğimiz ve geliştirmeye çalıştığımız bir şey. Bu koşullarda daha iyi olmak istiyorsak aracı geliştirmemiz gerektiğini hissediyorum." cevabını verdi.

Belçika ile ilgili soru üzerine ise, "Geçen yıl Spa'da çok rekabetçiydik. İyimser kalmalıyız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya devam etmeliyiz. Eğer yedinci ve sekizinci olabiliyorsak, daha iyi pistlere gidene ya da bu aracı geliştirene kadar yedinci ve sekizinci sıraları almalıyız." dedi.