Sainz: "SF-23'ü sürmek zevk vermiyordu"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, 2022 yılında takım arkadaşı Charles Leclerc'in epey gerisinde kalmıştı fakat 2023'te genel olarak daha yakın göründü.

Zorlu yılın ardından AS'a konuşan Sainz, şöyle dedi: "2022'den daha iyi bir yıldı. Evet, 2022'de kazandım, podyumlar aldım ve bunlar çok parlak anlardı ama zorluklar da yaşadım."

"Fakat bu yıl Singapur'daki zafer ve Monza'daki podyum, benim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Üst üste iki pole ve bir galibiyet aldık. Ayrıca ikinci yarıda muhtemelen yılın başında eksikliğini hissettiğim istikrarı yakalamayı başardık."

"Kişisel olarak sezonun ilk iki ya da üç yarışında, sıralama turlarında zorluklar yaşadım. Ancak Avustralya'da araçla iyi bir yaklaşım buldum."

"Ayrıca Avusturya'da pistin limitlerine uymadığım için sorunlar yaşadım. Daha dikkatli olmadığım için pişmanım çünkü ceza olmasaydı yarış çok daha iyi olabilirdi."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Sainz, Abu Dabi'de dördüncü sıradan şampiyona yedinciliğine geriledi.

O yarışla ilgili Sainz, "Sadece Abu Dabi'de değil, son iki yarışın ikisinde de her şey ters gitti ve takım olarak şampiyona ikinciliğini kaçırdık."

"Sezonu böyle sonuçlarla bitirmek istemezdim fakat tüm sorunlarla aynı anda karşılaştık: şanssızdık ve kendimiz de en iyi şekilde hareket edemedik."

"Bakalım önümüzdeki sezon her şey nasıl gelişecek?"

"Dediğim gibi, bu yıl kendime güvenim yerindeydi. Her ne kadar istediğim gibi bitmemiş olsa da, ikinci yarı bana çok keyif verdi."

"Gurur duymam gereken çok şey var çünkü takımımız gelişti ve 2024'te bir adım daha atabilirsek yüksek sonuçlar için yarışabiliriz."

"Son kısım ağzımda acı bir tat bıraktı ama başarısızlıkları çabucak unutuyorum ve gelecek sezona konsantre oluyorum."

Sainz, 2024 aracının SF-23'e göre farklı olmasını istiyor.

"Evet çok farklı olmalı."

"Geçen yılki araç sadece benim başımı ağrıtmadı. Takım arkadaşım da zorluklar yaşadı. Sürüş pek zevk vermedi, birçok açıdan uyum sağlamak zorunda kaldım, ayarlarla çok fazla deneme yaptım."

"Umarım yeni araca adapte olmak ve sürmek daha kolay olur."