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Sainz: "SF-23'e karşı hiç güvenim yok"

Carlos Sainz, SF-23'e karşı hiç güveninin olmadığını ve sadece yarışı tamamlamaya odaklandığını söylüyor.

Giacomo Rauli
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Sainz: "SF-23'e karşı hiç güvenim yok"

Carlos Sainz, Bakü'de şimdiye kadar pek fazla varlık gösteremedi ve cumartesi günkü sprint yarışında da Mercedes sürücüleriyle savaştı.

Yarışın sonunda dördüncü olan Sainz, hiçbir noktada George Russell'ın W14'ünü geçecek kadar hızlı görünmedi.

Yarıştan sonra konuşan Sainz, şu noktada SF-23'e adapte olamadığını ve araç içerisinde büyük bir güven eksikliği yaşadığını söyledi.

Sainz, "Yaptığım şey tam olarak hasar sınırlamaydı."

"Çok zor, tuhaf ve zihinsel olarak yoğun bir hafta sonundan sonra şu an için en önemli şey bu."

"Böyle bir pistte size güven vermeyen bir aracı kullanmak çok zor, attığım her turu zorlaştırıyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lotta con George Russell, Mercedes F1 W14, davanti a Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lotta con George Russell, Mercedes F1 W14, davanti a Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Charles'ın [Leclerc] yaptıklarını yapmaya çalışıyorum, bunun için küçük değişiklikler yaparak küçük ilerlemeler kaydediyorum fakat aracı geliştirmek adına araçta hiçbir şeyi değiştiremiyorum."

"Bu pozisyonda biraz sıkışmış durumdayım." dedi.

Takımın Melbourne'den bu yana uyguladığı ayar felsefesiyle ilgili Sainz, "Sıralama turlarında yapılan ayar değişikliklerinin işe yaradığını düşünüyorum."

"Charles aracın tek turda iyi bir potansiyele sahip olduğunu doğruluyor. Fakat bugünkü yarışta kendimi iyi hissetmedim, pek fazla ilerleme göremedim."

"İkimiz de biraz geriye doğru gidiyorduk ve Mercedes'te çok az aşınma vardı. Başlangıçta DRS'yi ona karşı kullanabiliyordum ama yarışın sonunda arayı açıp gitmişti."

"Bu da yarış temposuna yönelik yapmamız gereken işler olduğu anlamına geliyor." dedi.

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