Sainz: "SF-23 sadece benim değil herkesin başını ağrıttı"
Carlos Sainz, 2023 Ferrari'sini kullanmaktan zevk almadığını itiraf ederek, yeni sezon aracının çok yönlü ve ayar yapmanın daha kolay olmasını umduğunu söyledi.
Ferrari pilotu Singapur Grand Prix'sinde kariyerinin ikinci zaferini elde etti ve yıl boyunca arka arkaya pole pozisyonları elde etti. Ancak bu, spor tarihinde bir takım tarafından en baskın sezonlardan biri olan Red Bull'un gücüne cevap vermek için yeterli değildi.
Sainz tüm sezon boyunca takım arkadaşı Charles Leclerc'e karşı iyi mücadele etti ve yılın son yarışında pilotlar şampiyonasında geride kaldı. Ancak performansıyla ilgili yaygın övgülere rağmen, tüm yıl boyunca aracıyla tam olarak uyum içinde hissetmedi.
Ferrari, Red Bull'un ardından 'en iyi' olmak için yılın büyük bir bölümünde Mercedes'le mücadele etti. Ancak Gümüş Oklar sezon sonunda Ferrar'nın hemen önünde yer aldı.
Sainz sezon boyunca gösterdiği performansla övgü alsa da, SF-23'ten en iyi şekilde yararlanmak için önemli ölçüde uyum sağlaması gerektiğini itiraf etti.
Sonuç olarak, 2024'te daha kolay kontrol edilebilecek bir araçla piste çıkmak istiyor.
İspanyol yayın kuruluşu AS'a 2024 Ferrari'sinde nelerin değişmesini istediği sorulduğunda Sainz, "Çok şey."
"Bana uyan ve sevdiğim bir araç olduğu söyleniyor. Dürüst olmak gerekirse, araç benim başımı ağrıttı, sadece benim de değil."
"Takım arkadaşım için, Ferrari için bunu anlamak çok zor. Sürmekten keyif almıyordum, pek çok şeyi adapte etmek zorunda kaldım ve pek çok ayar denemek zorunda kaldım."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23
"Umarım 2024'te daha çok yönlü, sürmesi ve ayarlaması daha kolay olur ve daha iyi bir aracımız olur." dedi.
Sezonun en karmaşık bölümüyle ilgili olarak Sainz, "Başlangıç, şüphesiz Bahreyn testi."
"Testte attığımız ilk üç turda aracın karmaşık olduğunu, bizi korkuttuğunu, neler olup bittiğini ve Red Bull'a kıyasla neleri kaçırdığımızı gerçekten bu kadar erken fark ettik." dedi.
Bununla birlikte İspanyol pilot, yılın başlarında yaşadığı "korkulara" rağmen Ferrari'nın 2023'te ilerleme kaydettiğine inanıyor.
Sainz'ın 2023'te Red Bull dışında yarış kazanan tek pilot olmasıyla birlikte, takımın ilerleme kaydettiğini düşünüyor.
Ferrari'nin doğru yönde ilerlediğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Sainz, "Bence öyle, sezonun bu ikinci yarısı bunu kanıtlıyor."
"Elimizdeki aracı en üst düzeye çıkarmayı hedefledik, daha az hata yaptık ve kontrolümüz dışında pek çok şey oldu. Ancak hafta sonunu en üst düzeye çıkarmayı ve araçtan oldukça iyi bir performans elde etmeyi başardık." dedi.
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