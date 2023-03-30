Sainz: "SF-23 lastikleri paramparça ediyor"

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Ferrari için sezon kötü başladı; geride kalan iki Grand Prix'de Ferrari podyum dahi alamadı ve elde ettiği en iyi sonuç dördüncülüktü.

Perşembe günü Melbourne'de konuşan Carlos Sainz, SF-23'ün zayıf noktalarını ve beklentilerini açıkladı.

Sainz "Son iki Grand Prix'den sonra yaptığımız detaylı durum analizi, araçta temel bir sorun olmadığını gösterdi fakat pistte gergin ve öngörülemez şekilde davranıyor ve kelimenin tam anlamıyla lastiği paramparça ediyor."

"Aracı bir şekilde sakinleştirmenin, yarışta daha yönetilebilir hale getirmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Fakat sorun açık. Bunu pistte görüyoruz, Maranello'da çalışıyoruz. Ferrari bir çözüm bulmak için gerekli kaynaklara sahip."

"Önemli olan, herkesin aynı yönde hareket etmesi, o zaman kısa sürede olmasa da orta vadede her şeyi düzelteceğiz."

"Umarım güncellemeler rakiplerimizle rekabet etmemizi sağlar, çünkü şu anda fırsatlarımız ciddi şekilde sınırlı. SF-23 diğer araçların arkasındayken daha gergin davranıyor ve yüksek lastik aşınması uzun süre zorlamayı zorlaştırıyor. Bu zayıf noktaları çözersek daha esnek olabileceğiz."

"Bu yıl aracın hissiyatı biraz farklı, özellikle de yarışlarda çok farklı."

"Sürüşle ilgili özel bir sorunum yok, sadece sıralamalarda iyi bir tur atamadım. Yarışlarda aracın yapabileceği her şeyi yapıyorum."

"Fakat bu maalesef yeterli olmuyor." dedi.