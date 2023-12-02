Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor
Carlos Sainz, Ferrari ile geçirdiği üçüncü sezonda yaşadığı parıltının, Ferrari'nın takımlar şampiyonasında ikinciliğe mal olmasında önemli bir rol oynayan son iki yarışın kötü geçmesiyle gölgede kaldığını düşünüyor.
Las Vegas Grand Prix'sinin ilk antrenmanında sekiz dakika geride kalmışken, Sainz SF23'üyle bir rögar kapağının üzerinden geçti.
Sainz, sıralama turlarını takım arkadaşı Charles Leclerc'in ardında ikinci sırada tamamladı. Antrenmanlarda oluşan hasar, bir şasi değişikliğine ve daha önemlisi 10 sıra grid cezası almasıyla sonuçlanan batarya değişimine neden oldu. Sainz yarışı ise altıncı sırada bitirdi.
Abu Dabi'deki son yarışta Sainz 2. antrenman seansında yeniden ağır bir kaza yaptı. Sıralama turlarında ise, ilk seanstaki trafik yüzünden elenerek 16. sırada start aldı.
Tek pit stratejisi, güç ünitesi arızası ile sondan bir önceki turda yarıştan çekilmesine neden olmadan önce, geç bir güvenlik aracı periyodu yaşanmadığı için gerçeğe dönüşmedi.
Her ne kadar 22 yarışlık bir sezonda başka hafifletici faktörler olsa da, Ferrari'nin Mercedes'in üç puan gerisinde takımlar şampiyonası ikinciliğini kaçırması Sainz'ı kötü bir sonla baş başa bıraktı.
Sainz, "Son iki hafta sonu beklediğim gibi ya da yılı bitirmek istediğimiz gibi geçmedi."
"Dürüst olmak gerekirse, büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Takımlar şampiyonasında sona ne kadar yakın olduğumuz düşünüldüğünde açıkçası mutlu değilim."
"Genel olarak benim için iyi bir yıl olduğunu düşünüyorum. Daha istikrarlı bir yıl geçirdik, biraz daha parladık ama sezonuma kara bir leke süren bu son iki yarıştan memnun değilim."
"Son iki yarışın gösterdiğinden çok daha güçlü bir sezon geçirdik. Son iki yarışta benim için ters giden her şey bir bakıma oldukça dramatikti ama olan oldu. Bazen sezonlar böyle geçer."
"Normalde sezon sonları benim en büyük gücümdür ama bu sezon nedense öyle olmadı."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
"Şimdi oturup analiz etme, son birkaç yarışta neleri daha iyi yapabileceğimi görme ve güçlü bir şekilde geri dönme zamanı." dedi.
Ferrari ve Mercedes arasındaki puan farkı göz önüne alındığında Sainz, her iki takımın da çeşitli nedenlerle sezon boyunca iniş ve çıkışlar yaşadığı nihai durumun adil olduğunu düşünüyor.
Sainz, "Bizim daha hızlı olduğumuz anlar oldu, Mercedes'in de daha hızlı olduğu anlar oldu."
"Genel olarak, biraz dayanıklılık sorunları vardı. Bence daha hızlı olan bizdik ama onlar bizden biraz daha istikrarlıydı."
"Her neyse, takımın çok ilerleme kaydettiği bir sezon olduğunu düşünüyorum. Bu araçtan, bu lastiklerden çok şey öğrendik."
"Sezonu başladığımızdan çok daha güçlü bir şekilde bitirdik. Bu gelecek yıl için daha rekabetçi bir paket beklentisiyle yapabileceğimiz bir şey." dedi.
Sainz'a dayanıklılığın Ferrari'nin kış boyunca üstesinden gelmesi gereken kilit bir konu olduğu söylendiğinde Sainz, "Evet, %100."
"Aynı zamanda, şampiyonluk mücadelesi vermeyen bir araçla tempo ve lastik öğrenimi açısından ilerleme gösteren bir takımı, bir ya da iki yarış dayanıklılık sorununa tercih ederim."
"Katar'daki sorun, Vegas'taki sorun ve şasi değişikliği, dayanıklılığımıza ve puan kazanmamıza yardımcı olmayacak."
"Bu ders çıkarılacak bir şey ama aynı zamanda takımın sezon boyunca gösterdiği ilerlemeden gurur duyuyorum." dedi.
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