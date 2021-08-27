Sainz: ''Sezonun ikinci yarısının nasıl olacağını göreceğiz''

Sainz, Ferrari'yle geçirdiği ilk sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve şu anda toplam 83 puanla birlikte sürücüler sıralamasında takım arkadaşı Charles Leclerc'in hemen önünde altıncı sırada yer alıyor.

İspanyol sürücü puan anlamında şu ana kadarki en güçlü sezon başlangıcını geçirmiş olsa da, Sainz'a göre performans anlamında daha iyi olduğu sezonlar da olmuştu.

''Puan açısından en iyi sezon başlangıcım oldu. Ancak yaz arasından önce de söylediğim gibi, saf performans anlamında daha iyi sezon başlangıçlarım olmuştu.''

''Sanırım Toro Rosso'daki üçüncü veya ikinci sezonumda, aracı düzgün şekilde maksimize edebiliyordum ve araçtan alabileceğim en iyi sonucu her hafta sonu alıyordum.''

''Tabii ki şu anda daha fazla puanım var çünkü aracım o zamankinden daha rekabetçi.''

''Eleştirel ve analitik kalmaya devam ediyorum çünkü bir sürücü olarak yapabildiklerinizi maksimize etmek istersiniz.''

''Sezonun ikinci yarısının nasıl olacağını ve takımla birlikte nasıl gelişeceğimizi göreceğiz.''

Sainz'ın takım arkadaşı Leclerc şampiyonada İspanyol pilotun sadece üç puan arkasında yer alıyor ve iki Ferrari'nin topladığı puanlar sayesinde İtalyan takım, takımlar şampiyonasında üçüncü sırayı McLaren'la paylaşıyor.

İspanyol pilot, takım arkadaşıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: ''Charles'a karşı hızlı, aracı oldukça bilen birine karşı yarışmak çok iyi.''

''Bir takıma geldiğinizde ne bulacağınızı asla bilemezsiniz. Benim için en cesaretlendirici olan şey Bahreyn'e gittiğimizde sıralamaların birinci ve ikinci bölümünde onun tur zamanlarına denk tur zamanları çıkarmaktı, ancak üçüncü bölümde durum böyle olmadı.''

''İlk yarıştan beri çok yakın olduğumuzu hissediyorum ve birbirimize karşı ya 0.1 saniye daha hızlı ya da daha yavaş kalıyoruz, bu neredeyse tüm takım arkadaşlarımla böyle oldu. Bu da bana biraz rahatlık veriyordu, hızlıymış gibi hissediyordum.''

''Artık startları, ilk turları, araçta kirli havayla baş etmeyi, sıralamaların birinci, ikinci ve üçüncü bölümünde performansı maksimize etmeyi, lastikleri nasıl kullanacağını ve yöneteceğini bilmek de gerek. Çok fazla karışık şey var.''

Belçika ve Hollanda Grand Prix'lerinden sonra Ferrari'nin evindeki Monza Grand Prix'si tapılacak ve Sainz ise Monza'ya ilk kez bir Ferrari sürücüsü olarak katılacak.

Bu konu hakkındaki düşünceleri sorulan Sainz, ''Heyecanlıyım. Ben bir Ferrari sürücüsüyüm ancak bir Ferrari sürücüsü olma tecrübesini yaşamadım. Ben sadece Ferrari'yi sürüyorum.''

''Fakat bir Ferrari sürücüsü olarak tifosinin keyfini çıkaramadım. Bazen bunu Maranello'da hissedebiliyorum, fabrikaya gittiğimde bana yaklaşıyorlar.''

''Ancak, tarihte Ferrari sürücüsü gibi hissetmesi bir yıl alan sayılı sürücülerden olmalıyım! Budapeşte bana bu fırsatı verdi, orada taraftarlarımızı ve onlardan aldığınız sevgiyi görebildim.''

''Monza için sabırsızlanıyorum. Taraftarlara yaklaşmamıza ne kadar izin vereceklerini bilmiyorum ancak yine de bu harika olacak.'' ifadelerini kullandı.