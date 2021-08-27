Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Sonraki / Vettel: "Spa'da bazı puanlar kazanma şansımız var"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Sainz: ''Sezonun ikinci yarısının nasıl olacağını göreceğiz''

Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sezonun ilk yarısından sonra eleştirel ve analitik düşünmeye devam ettiğini söyledi ve sezonun ikinci yarısında neler olacağına bakacağını ekledi.

Sainz: ''Sezonun ikinci yarısının nasıl olacağını göreceğiz''

Sainz, Ferrari'yle geçirdiği ilk sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve şu anda toplam 83 puanla birlikte sürücüler sıralamasında takım arkadaşı Charles Leclerc'in hemen önünde altıncı sırada yer alıyor.

İspanyol sürücü puan anlamında şu ana kadarki en güçlü sezon başlangıcını geçirmiş olsa da, Sainz'a göre performans anlamında daha iyi olduğu sezonlar da olmuştu.

''Puan açısından en iyi sezon başlangıcım oldu. Ancak yaz arasından önce de söylediğim gibi, saf performans anlamında daha iyi sezon başlangıçlarım olmuştu.''

''Sanırım Toro Rosso'daki üçüncü veya ikinci sezonumda, aracı düzgün şekilde maksimize edebiliyordum ve araçtan alabileceğim en iyi sonucu her hafta sonu alıyordum.''

''Tabii ki şu anda daha fazla puanım var çünkü aracım o zamankinden daha rekabetçi.''

''Eleştirel ve analitik kalmaya devam ediyorum çünkü bir sürücü olarak yapabildiklerinizi maksimize etmek istersiniz.''

''Sezonun ikinci yarısının nasıl olacağını ve takımla birlikte nasıl gelişeceğimizi göreceğiz.''

Sainz'ın takım arkadaşı Leclerc şampiyonada İspanyol pilotun sadece üç puan arkasında yer alıyor ve iki Ferrari'nin topladığı puanlar sayesinde İtalyan takım, takımlar şampiyonasında üçüncü sırayı McLaren'la paylaşıyor.

İspanyol pilot, takım arkadaşıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: ''Charles'a karşı hızlı, aracı oldukça bilen birine karşı yarışmak çok iyi.''

''Bir takıma geldiğinizde ne bulacağınızı asla bilemezsiniz. Benim için en cesaretlendirici olan şey Bahreyn'e gittiğimizde sıralamaların birinci ve ikinci bölümünde onun tur zamanlarına denk tur zamanları çıkarmaktı, ancak üçüncü bölümde durum böyle olmadı.''

''İlk yarıştan beri çok yakın olduğumuzu hissediyorum ve birbirimize karşı ya 0.1 saniye daha hızlı ya da daha yavaş kalıyoruz, bu neredeyse tüm takım arkadaşlarımla böyle oldu. Bu da bana biraz rahatlık veriyordu, hızlıymış gibi hissediyordum.''

''Artık startları, ilk turları, araçta kirli havayla baş etmeyi, sıralamaların birinci, ikinci ve üçüncü bölümünde performansı maksimize etmeyi, lastikleri nasıl kullanacağını ve yöneteceğini bilmek de gerek. Çok fazla karışık şey var.''

Belçika ve Hollanda Grand Prix'lerinden sonra Ferrari'nin evindeki Monza Grand Prix'si tapılacak ve Sainz ise Monza'ya ilk kez bir Ferrari sürücüsü olarak katılacak.

Bu konu hakkındaki düşünceleri sorulan Sainz, ''Heyecanlıyım. Ben bir Ferrari sürücüsüyüm ancak bir Ferrari sürücüsü olma tecrübesini yaşamadım. Ben sadece Ferrari'yi sürüyorum.''

''Fakat bir Ferrari sürücüsü olarak tifosinin keyfini çıkaramadım. Bazen bunu Maranello'da hissedebiliyorum, fabrikaya gittiğimde bana yaklaşıyorlar.''

''Ancak, tarihte Ferrari sürücüsü gibi hissetmesi bir yıl alan sayılı sürücülerden olmalıyım! Budapeşte bana bu fırsatı verdi, orada taraftarlarımızı ve onlardan aldığınız sevgiyi görebildim.''

''Monza için sabırsızlanıyorum. Taraftarlara yaklaşmamıza ne kadar izin vereceklerini bilmiyorum ancak yine de bu harika olacak.'' ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar
Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Önceki haber

Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Sonraki haber

Vettel: "Spa'da bazı puanlar kazanma şansımız var"

Vettel: "Spa'da bazı puanlar kazanma şansımız var"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

59 dk
2
Formula 1

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş

16 s
3
Formula 1

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

22 s
4
Formula 1

Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor"

13 s
5
Formula 1

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"

1 g
Son Haberler
Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"
F1

Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"

14dk
Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"
F1

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"

39dk
Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"
F1

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

59dk
Vettel: "Spa'da bazı puanlar kazanma şansımız var"
F1

Vettel: "Spa'da bazı puanlar kazanma şansımız var"

1 s
Sainz: ''Sezonun ikinci yarısının nasıl olacağını göreceğiz''
F1

Sainz: ''Sezonun ikinci yarısının nasıl olacağını göreceğiz''

1 s
Son Videolar
Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Daha fazlası
Betim Aker
Verstappen: ''Yağmurlu veya kuru olması fark etmez'' Belçika GP
Formula 1

Verstappen: ''Yağmurlu veya kuru olması fark etmez''

Raikkonen: ''Umarım düşündüğümüzden hızlı oluruz''
Formula 1

Raikkonen: ''Umarım düşündüğümüzden hızlı oluruz''

Alfa Romeo, 2022'de ''yasal boşlukların'' onlara yardım edebileceğini düşünüyor
Formula 1

Alfa Romeo, 2022'de ''yasal boşlukların'' onlara yardım edebileceğini düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş
Formula 1 Formula 1

Hem Verstappen, hem de Perez'in ikinci motorları çöp olmuş

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor"

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"

Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Sainz: ''Sezonun ikinci yarısının nasıl olacağını göreceğiz''
Formula 1 Formula 1

Sainz: ''Sezonun ikinci yarısının nasıl olacağını göreceğiz''

Son Haberler

Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Red Bull, Perez ve Verstappen arasındaki dengeden memnun görünüyor"

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

Vettel: "Spa'da bazı puanlar kazanma şansımız var"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Spa'da bazı puanlar kazanma şansımız var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.