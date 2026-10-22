Formula 1 Amerika GP

Sainz: "Sezonu Orta Doğu'da bitirmeye ikna olmak zor"

Carlos Sainz, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle Formula 1'in Katar ve Abu Dabi Grand Prix'lerini planlandığı gibi düzenleyebileceğinden emin olmadığını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 19:29

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Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Formula 1 yönetimi ve FIA, 2026 sezonunun son iki yarışı olan Katar ve Abu Dabi Grand Prix’lerinin planlandığı gibi düzenleneceği yönündeki tutumlarını koruyor. Yarışların kasım sonu ve aralık ayının başında arka arkaya yapılması planlanıyor.

Formula 1, sezon finalinin planlanan Abu Dabi yarışıyla aynı hafta sonunda İtalya’daki Imola pistinde düzenlenmesini içeren bir alternatif plan üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte, şampiyona yönetiminden gelen açıklamalar, mevcut bilgiler ve çeşitli paydaşlardan alınan güvenceler doğrultusunda Orta Doğu'daki iki yarışın da gerçekleştirilmesinin istendiğini gösteriyor.

Ancak Williams pilotu Carlos Sainz, bu hafta sonu ABD Grand Prix'si öncesinde Austin'de yaptığı açıklamada, mevcut gelişmeler ışığında sezonun Orta Doğu'da tamamlanacağına inanmanın zor olduğunu söyledi.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Sainz, perşembe günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yarışların yapılacağından oldukça emin görünüyorlar ancak kendi adıma konuşmam gerekirse, şu anda ikna olmak gerçekten çok zor. Çünkü Orta Doğu'da hâlâ pek çok gelişme yaşanıyor."

"Üstelik ABD’de yapılacak bir seçim var ve dünyanın siyasi gündeminde önümüzdeki bir buçuk ayı bir anda etkileyebilecek gelişmeler yaşanabilir. Bu nedenle bu kadar emin olmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum."

"Ama FIA ve Formula 1 bunun hâlâ güvenli ve uygun bir senaryo olduğuna karar verirse, sürücüler olarak onların kararına uymamız gerekir."

"Bizim onların sahip olduğu kadar içeriden bilgiye sahip olduğumuz söylenemez. Bu nedenle onların yönlendirmesini takip etmeli ve karar alma süreçlerine güvenmeliyiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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