Sainz, sezonu Fiorano testiyle açtı

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Ferrari, dün başladığı Fiorano testine kaldığı yerden devam ediyor. Dün öğleden sonra aracın direksiyona Robert Shwartzman geçmişti. Bu sabah SF71H'yi Carlos Sainz sürdü.

İtalya saati baz alındığında 09:33'te (TSi 11:33) piste çıkan Sainz'ı pek de iyi bir hava karşılamadı. Hava bulutluydu, sis vardı ve hava sıcaklığı sadece 3 dereceydi. Hal böyle olunca Sainz ve Ferrari'nin çalışmaları hiç kolay değildi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Davide Cavazza

Sainz, Pirelli'nin özel gösteri lastikleriyle yaklaşık 20 tur attı ve 56 sn'lik tur zamanları yakaladı. Seans, sürücülerin antrenman yapması için planlanıyor ve öğleden sonra direksiyona Charles Leclerc geçecek.

Takım normalde 2021 SF21 ile piste çıkmayı planlasa da, Mercedes'in desteklediği ekiplerden birinin itirazıyla 2018 aracıyla çalışmak zorunda kaldı. Kaynaklar bu takımın Aston Martin olabileceğini öne sürüyorlar.

Ferrari bu itirazdan ötürü yaklaşık 1.5 gün kaybetti ve artık elindeki günlerden en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyor.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Davide Cavazza