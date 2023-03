Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"

Bahreyn'de kötü bir performans sergilemeyen ve startta Sergio Perez'i geçerek ikinciliğe yükselmeyi dahi başaran Leclerc, sonrasında Red Bull'un hızına karşı gelemeyerek yerini kaybetti.

Yine de rahat bir şekilde üçüncülüğü korumakta olan Leclerc'in yarışı 40. turda kontrol elektroniği arızası yüzünden son buldu.

Arızanın en kötü yanı, bozulan parçanın henüz yarıştan önce değiştirilmiş olması ve sezon boyunca sadece iki kontrol elektroniği kullanımına izin verilmesi; bu da Leclerc'in Suudi Arabistan'da 10 sıra grid cezası alması anlamına geliyor!

Ferrari'nin sezonu sıkıntılı başlasa da takım özellikle düzlük hızı anlamında büyük bir adım attığını düşünüyor, dolayısıyla Leclerc geri düşecek olsa da Sainz'ın galibiyet savaşı verebilmesi bekleniyor.

Perşembe günü söz alan Sainz, "Sezona böyle başlamak istemezsiniz -yani ikinci yarışta ceza alarak."

"Henüz ilk hafta sonunda akünün ve kontrol elektroniğinin bozulmasından memnun değiliz, bunu bir zayıflık olarak görüyoruz."

"Ancak bu arızayı çok çok uzun zamandır ilk kez görüyoruz. Bu yüzden bizi şaşırttı."

"Bunu düzeltmek için bir şeyler yapıyoruz ve kısa vadede bir çözüm bulacağımızdan oldukça eminim."

"Elbette kötü bir durum ancak sadece ileriye bakabilir, durumu iyileştirebilir ve bu hafta sonu daha rekabetçi olmaya çalışabiliriz." dedi.

