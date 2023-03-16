Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"

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Bahreyn'de kötü bir performans sergilemeyen ve startta Sergio Perez'i geçerek ikinciliğe yükselmeyi dahi başaran Leclerc, sonrasında Red Bull'un hızına karşı gelemeyerek yerini kaybetti.

Yine de rahat bir şekilde üçüncülüğü korumakta olan Leclerc'in yarışı 40. turda kontrol elektroniği arızası yüzünden son buldu.

Arızanın en kötü yanı, bozulan parçanın henüz yarıştan önce değiştirilmiş olması ve sezon boyunca sadece iki kontrol elektroniği kullanımına izin verilmesi; bu da Leclerc'in Suudi Arabistan'da 10 sıra grid cezası alması anlamına geliyor!

Ferrari'nin sezonu sıkıntılı başlasa da takım özellikle düzlük hızı anlamında büyük bir adım attığını düşünüyor, dolayısıyla Leclerc geri düşecek olsa da Sainz'ın galibiyet savaşı verebilmesi bekleniyor.

Perşembe günü söz alan Sainz, "Sezona böyle başlamak istemezsiniz -yani ikinci yarışta ceza alarak."

"Henüz ilk hafta sonunda akünün ve kontrol elektroniğinin bozulmasından memnun değiliz, bunu bir zayıflık olarak görüyoruz."

"Ancak bu arızayı çok çok uzun zamandır ilk kez görüyoruz. Bu yüzden bizi şaşırttı."

"Bunu düzeltmek için bir şeyler yapıyoruz ve kısa vadede bir çözüm bulacağımızdan oldukça eminim."

"Elbette kötü bir durum ancak sadece ileriye bakabilir, durumu iyileştirebilir ve bu hafta sonu daha rekabetçi olmaya çalışabiliriz." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, draw portraits of each other in the paddock overseen by Rachel Brookes, Sky TV Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin bu hafta sonu podyum mücadelesi verip vermeyeceği sorulan Sainz, "Öyle olduğunu düşünmek istiyorum, evet."

"Pist Bahreyn'den tamamen farklı. Asfalt, yüksek hız, ne kadar kanat kullanacağımız, kısacası her şey çok daha farklı."

"İçimden bir ses biraz daha rekabetçi olacağımızı söylüyor. Peki bu Red Bull'ları yenmek için yeterli olacak mı? Bahreyn'de ne kadar rekabetçi ve ne kadar güçlü olduklarını düşünürsek işimiz zor."

"Yine de Bahreyn'den sonra daha iyimser olmak istiyorum ve bu hafta sonu podyuma geri dönmek için iyi bir şansımız olduğunu hissediyorum."

"Bahreyn takım için zor bir açılıştı, ancak genel olarak yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum."

"Aynı şekilde Charles'ın cezası da pek ideal değil ama bu sadece ilk yarış. Geçen sezon öğrendiğimiz bir şey varsa, o da nasıl başladığımızın değil, nasıl bitirdiğimizin önemli olduğu." dedi.