Sainz: "Sezon öncesi yapılan bu testler çok faydalı"

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Ferrari, 2022 sezonu öncesinde, tıpkı geçen yıl olduğu gibi sürücülerini yeni sezona hazırlamak amacıyla test yapma kararı almıştı.

Bu tarz testlerde takımlar performans anlamında avantaj elde etmeseler de, hem sürücüleri hem de mühendisleri yeni sezona hazırlanmış oluyorlar.

Ayrıca araç kullanırken vücutlarına binen yük genel olarak spor salonunda tekrar edilemeyeceği için, bu açıdan iyi bir antrenman da yapmış oluyor.

Ferrari bu kapsamda Fiorano'daki kendi test pistinde 2018 SF71H ile üç günlük bir test düzenleme kararı almıştı. Perşembe günü, sabah bölümünde direksiyona Sainz geçti ve toplam 59 tur attı.

İspanyol pilot, testin ardından görüşlerini şöyle paylaştı: "Tam bir yıl önce ilk kez bir Ferrari kullanmıştım."

"Şunu söylemeliyim ki birçok şey değişmesine rağmen yani artık pek çok kişiyi tanımama ve kendimi gerçekten evimde hissetmeme rağmen, burada araç kullanmak her zaman çok özel bir his."

"Pek çok taraftarın pist dışından bizi izlediğini görmek beni çok mutlu etti. Bu yüzden seansımı bitirdiğimde, onların yanına gidip selam vermek istedim."

"Şu anda aslında diğer tüm sürücüler gibi simülatörde çalışmalar yapıyoruz ya da spor salonunda sıkı şekilde çalışıyoruz."

"Bununla beraber vücuda binen yük göz önüne alındığında hiçbir şey araç kullanmakla aynı değil. Bu nedenle hangi araç olursa olsun, sezon başlamadan önce test yapmak bir sürücü için çok faydalı oluyor."

"Vücudunuza bir uyarı gönderiyor ve Formula 1 sürücüsü olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlatıyor."

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Davide Cavazza