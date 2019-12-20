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Formula 1 / Son dakika

Sainz: “Sezon, beklentilerimi aştı”

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Sainz: “Sezon, beklentilerimi aştı”
20 Ara 2019 11:16

Carlos Sainz, altıncı sırada tamamladığı ve podyuma çıktığı 2019 sezonunun beklentilerini aştığını söyledi.

McLaren zorlu geçen yılların ardından bu yıl önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve aldığı bir podyumla sezonu dördüncü bitirdi.

İngiliz ekipte bu yıl takıma katılan Sainz’ın performansı etkileyiciydi ve aldığı istikrarlı puanlarla takımının başarısında büyük rol oynadı.

İspanyol pilot, sezonun beklentilerini aştığını kabul ediyor.

Sainz, “Sezon beklentilerimizi aştı ve takım içerisinde harika bir atmosfer var. Bakü'deki yarıştan bu yana bizim için her şey iyi şekilde gitmeye başladı. Brezilya'da her şey harika geçti ve araç mükemmel şekilde çalıştı. Podyuma çıkışımı asla unutmayacağım, bu muhteşem bir andı.”

“İnsanlar Formula 1'de daha önce asla beni böyle sonuçlar elde ederken görmediler. Toro Rosso'da yarıştığımda, her yıl kimin takımda kalacağına ve Red Bull Racing'e kimlerin gideceğine karar veriyorlardı. Orta vadede beni bir yarışçı olarak motive edecek bir istikrara veya projeye sahip değildim.”

“Eğer takım arkadaşınızla savaşmaya zorlanmıyorsanız, bu takım ruhunu arttırır, harika bir atmosfer sağlar, çünkü herkesin geleceğe odaklandığı ve ilerlemeye çalıştığı sıkı sıkıya bağlı bir takım olduğunuzu biliyorsunuzdur. Böyle bir atmosferde, takım arkadaşınızla harika bir ilişki kurabilirsiniz ve Lando ile birlikte iyi şekilde geçindik. Bu da bize çok yardımcı oldu.”

“Modern Formula 1'de podyuma çıkmak çok zor ve gelecek sezon için özel hedeflerimiz yok. Büyük takımlarla yaklaşmaya devam etmek ve aradaki farkı azaltmak önemli olacak. 2021'de yeni fırsatlara sahip olacağız. 100’den fazla Grand Prix‘ye katıldım, ancak bu bile podyumu bana garanti edemez. İlk beş sürücü, geri kalanın neredeyse iki katı puan kazandılar ve önümüzdeki sezonun da bu yılla aynı şekilde başlayacağını tahmin ediyorum. Asıl 2021 yılında takımlar ve pilotlar sıfırdan başlama şansına sahip olacaklar. Umarım Formula 1 herkes için daha iyi olur.”

“2021‘de ne yapacağım hakkında konuşmak için ise henüz çok erken. McLaren'daki projeden çok memnunum. Gelecek sezon da ilerlemeye devam edersek, o zaman başka seçenekleri aramak mantıklı gelmeyecek.”

Son olarak modern motorlarla ilgili, “Artık onlar hakkında çok az tartışma var. Altı yıl önce 800 beygir motorlarla, tek bir yarışta 180 litre yakıt harcıyorduk. Şimdi 100 litre yakıt tüketiyoruz ve motor gücü 1000 beygire ulaşıyor.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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