Sainz: "Sezon başlarken Verstappen'in rekor kırmasına şahitlik edeceğimizi düşünmemiştik"

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Şampiyonluk savaşına tamamen havlu atan ve odağını sonraki sezona veren Ferrari, Meksika'da sezonun performans anlamında en kötü yarışını geçirdi.

Sıralama turlarında Sainz ile 5, Charles Leclerc ile 7. olan takım, yarışta ise ne Red Bull ile, ne de atılım yapan Mercedes ile yarışabilecek durumda değildi; bu sırada Leclerc'in şampiyonluk savaşı verdiği Max Verstappen ise sezonun 14. galibiyetine ulaşarak rekor kırıyordu.

Yarışın ardından Verstappen'in rekoru hakkında konuşan Sainz, "Hayır, böyle bir şeye şahitlik edeceğimizi düşünmüyorduk, özellikle de sezon başında iyi bir araca sahipken."

"Keşke sezon başında kendimi biraz daha rahat hissedip Max için işleri biraz daha karmaşık hale getirebilseydim ve Charles ile biraz daha fazla mücadele edebilseydim. Ne olursa olsun Max harika bir sezon geçirdi ve bu başarıyı hak etti."

"Bence artık Red Bull dominant konumda, ama sezon başında kesinlikle değildi ve burada muazzam bir iş çıkardı. Gelecek yıl için hedefim şu anda bulunduğum seviyeden başlamak ve Max için işleri daha karmaşık hale getirmek."

"Gelecek yıl bir şansımız daha olacak, takımın bu yılki gibi harika bir araç üreteceğine ve bu yıl yapılan hatalardan ders çıkaracağımıza inancım tam. Ben de bu yıl yaptığım hatalardan ders çıkaracağım ve savaşmaya hazır olacağız." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images