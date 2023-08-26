Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"

Ferrari için epey zor geçen günde Carlos Sainz, sıralama turlarını altıncı sırada tamamladı ve zorlu günü nispeten iyi bir yerde tamamlamış oldu.

Seansın ardından konuşan Sainz, "Sıralama turlarından önce bana altıncı sırayı teklif etseydiniz, hemen kabul ederdim."

"Sizin de dışarıdan gördüğünüz gibi zor bir hafta sonu oluyor. Ayrıca ilk seansı kaçırdım, üçüncü antrenman da ıslak zeminde geçti."

"Yani kuru zeminde geçen tek seans ikinci antrenmandı ve Q3'te kuru zemin lastikleriyle sürüş yapmak zorunda kaldım. Buna rağmen altıncı olduk."

"Bu yüzden mutlu olmam gerektiğini düşünüyorum. Sıralama turlarında gerçekten iyi bir performans sergiledik."

"Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Diğerleri hata yaparken, biz iyi turlar attık. Bu sayede ilk altıya girdik." dedi.

Ferrari bazı pistlerde çok iyiyken bazı pistlerde geride kalıyor.

Bunun sebebi sorulduğunda Sainz, "Sanırım Macaristan'da yüksek yere basma gücü kanadını taktığımızda zor bir hafta sonu geçirdik. Oysa Macaristan'da zorlanmayı beklememiştik."

"Burada da aynı şey oldu. Yüksek yere basma gücü paketini kullandık ve iyi olmayı bekliyorduk fakat her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz."

"Yani ortada bir eğilim var, ki bu aslında iyi bir şey çünkü Cuma günü bazı testler yaptık ve bunun nedenini anlamaya başladık."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

"Artık basitçe biliyoruz ki yere basma gücü üreten arka kanadımız olması gerektiği gibi performans göstermiyor."

"Bu tarz pistlere geldiğimizde, araca diğerleri kadar yere basma gücü ekleyemiyoruz ve çok daha fazla kayıyoruz. Yani araç zorlaşıyor."

"Rüzgarın olduğu uzun virajlar var, bu da aracımız için harika değil. Dediğim gibi bu iyi bir şey çünkü aracı nerede geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz." dedi.

Sainz, takımın aracı gelecek yıl için değiştireceğini duyurmasından memnun.

"Bu çok önemli. Bence Maranello'da devam eden tüm çalışmaları ve gelecek yıl aracı daha iyi hale getirmek için simülatörde hem bizim hem de simülatör sürücülerinin yaptığı tüm çalışmaları hayal dahi edemezsiniz."

"Fakat halihazırda devam eden bir sezon var ve hâlâ iniş çıkışlar yaşıyoruz, ki bu da ruh halimizi ve algımızı çok değiştiriyor."

"Gelecek yıl için ne yapacağımızı biliyoruz ve umarım doğru yönde ilerliyoruzdur."

"Fakat bir yandan da Zandvoort ve Macaristan gibi pistlere gitmeye devam ediyoruz. Bize uyan pistler de gelecek. Bu yüzden iyimser olmamız ve Zandvoort'tan maksimumu almaya çalışmalıyız, ki bu da bugün ilk altıya girmekti."

"Spa gibi pistlere gittiğimizde de podyum ve ilk beş elde etmeye çalışacağız."