Sainz: "Savaşa hazırız!"

Formula 1'de yeni sezon bu hafta sonu yapılacak Melbourne yarışıyla başlayacak ve McLaren'ın geçen yıl olduğu gibi yine orta grubun önünde savaşması bekleniyor.

Carlos Sainz, Melbourne öncesinde yaptığı açıklamada İngiliz ekibin yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

Sainz, "Yeni sezon başlıyor! Artık fabrikada ve Barcelona'daki testlerde ne kadar iyi çalıştığımızı öğrenebiliriz. Altı günlük testlerde aracın davranışlarını anladık, ancak sadece ilk yarıştan sonra hangi pozisyonlarda yer aldığımızı öğreneceğiz."

"Savaşmaya hazırız. Taraftarların duyguları, pistteki atmosfer, başlangıç ışıklarının yanmasından önceki gerginlik, yani tüm bunlar hafta sonunu şaşırtıcı kılıyor. Yarışın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Bir yıllık deneyimle Avustralya'ya gelen Lando Norris, “Bu sefer geçen sezonun tecrübesiyle Avustralya'ya geleceğim. Bir yıl önce, Melbourne'deki ilk yarışta çok iyi başladım ve şimdi gelişmem gerekiyor. Kendime bir yıl öncesinden çok daha fazla güveniyorum, tekrar direksiyona geçmek için sabırsızlanıyorum."

"Avustralyalı taraftarlar Albert Park'taki ilginç pistte harika bir atmosfer yaratıyorlar. Yarış, caddelerde yapıldığı için bazı bölgelerde bariyerlere yakın gitmeniz gerekiyor ve cesurca davranırsanız bunun avantajları olabilir."

"Geçen yıl taraftarlar beni çok iyi karşıladı, bu yüzden onları tekrar göreceğim için mutluyum. Kış aylarında ve sezon öncesi testlerinde mühendislerle çok çalıştık ve şimdi yarışmaya hazırız. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Zor ama ilginç bir savaş olacak." dedi.

Son olarak takım patronu Andreas Seidl, “Yeni sezona hazırız ve Avustralya'ya gideceğimiz için mutluyuz. Avustralya Grand Prix'sinde ilk kez takımların rekabet seviyesini değerlendireceğiz. Sezona iyi şekilde başlamak önemli olacak."

"Melbourne'e ilk kez McLaren ile geleceğim, taraftarlarla buluşmayı ve bu muhteşem atmosfere katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sezonun başında yapılan peş peşe yarışlar her zaman bazı zorluklar getirir, ancak pistteki ve fabrikadaki ekibimiz çok çalıştı, bu yüzden yeni sezona başlamaya tamamen hazırız." dedi.

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