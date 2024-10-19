Sainz: "Sarı bayraktan önce turumu 0.3 saniye geliştirmiştim"

Amerika Grand Prix'si sıralama turlarında Q3'ün son dakikalarında piste çıkan pilotlar turlarını geliştiriyorlardı ki Mercedes pilotu George Russell kaza yaptı.

Bu durum, seansın sarı bayraklar altında sona ermesine ve tur zamanlarının değişmemesine sebep oldu.

Seansı üçüncü sırada noktalayan Sainz, "Hedefimiz, düne kıyasla sıralamada bir adım atmaktı."

"Dün beşinci sıradaydık, bugün ise üçüncü sıradayız; yani doğru yönde iyi bir adım attık."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Son tur için biraz üzgünüm çünkü 16. viraja girdiğimde sadece iki viraj kalmıştı ve 1:32.6'lık turumda 0.3 saniyelik bir fark vardı." dedi.

Pazar günkü yarıştan beklentileri sorulduğunda ise İspanyol pilot, "İyi bir ilerleme kaydettik, eğer yarışta temiz bir start alırsak mücadelenin içinde olacağız."

"İşte o zaman öndeki iki adamla eğlenceli bir yarış geçireceğiz." şeklinde yanıt verdi.