Sainz: "Şampiyonluk savaşına bakmıyorum, sezona yarış yarış yaklaşıyorum"

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Red Bull ve Ferrari arasındaki şampiyonluk mücadelesinde, dayanıklılık sorunları iki takımı da belli dönemlerde ciddi şekilde etkiledi. Sezonun ilk yarışlarında, Red Bull'un ciddi dayanıklılık problemleri yaşadığını görmüştük. Verstappen, Bahreyn ve Avustralya'da yarış dışı kalmış ve sezonun ilk 3 yarışından 2'sini tamamlayamamıştı.

Red Bull, sonrasında dayanıklılık anlamında daha sağlam bir grafik çizmeye başladı ve Ferrari'nin sorunlar yaşamaya başladığını gördük. Leclerc, rahat bir şekilde lider götürdüğü İspanya GP'de yarış dışı kalmıştı. Bakü'de ise iki Ferrari pilotu birden dayanıklılık sorunları nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Sonrasında Leclerc, Kanada GP için grid cezası aldı.

Sainz, "gridin ön tarafında araçları limitlerine kadar zorladıkları için" bu tarz sorunların normal olduğunu söylese de bir daha böyle sorunlar yaşamamaları konusunda emin olmaları gerektiğini de ekledi.

İspanyol pilot, "Dayanıklılık son zamanlarda çok popüler bir konu hâline geldi. Bence sezon içerisinde dayanıklılık sorunları her zaman olacaktır, bir takım ya da diğer takım bu sorunları yaşayacaktır. Muhtemelen şu anda dayanıklılık alanında en güçlü takım Mercedes."

"Red Bull'a baktığınızda, iki araçla da yarış dışı kaldığı durumlar oldu. Günün sonunda, her şey birbirini eşitler. Biz sadece kendi işimize odaklanmalı ve yaşadıklarımızın bir daha yaşanmayacağından emin olmalıyız."

"Ön tarafta bizim yaptığımız gibi araçları limitlerine kadar zorladığınızda, böyle şeyler olabiliyor." dedi.

The car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, under a cover Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, 2022'ye yaptığı kötü başlangıçtan dolayı sezonun ilk yarışlarından bu yana sürekli olarak liderin gerisinde kaldı ve bundan dolayı da şampiyonluk mücadelesinde genellikle onun isminden bahsedilmedi. Sezonun 10. yarışına gelinirken, Sainz, şampiyonada lider Verstappen'in 73 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Bunun üzerine Sainz'a, "kendisini şampiyonluk savaşının içerisinde görüp görmediği" soruldu. Sainz, şampiyonluk savaşı hakkında düşünmediğini ve sezona "yarış yarış" yaklaştığını ifade etti.

"Şampiyonluk savaşına o kadar bakmıyorum. Bunun ana nedeni sezonun ilk yarışlarında iki kez yarış dışı kalmam nedeniyle geri düşmüş olmam. Sezonun ilk 4 yarışında iki kez üst üste yarış dışı kaldım. Sonrasında Bakü'de bir daha yarış dışı kaldım."

"Dürüst olmam gerekirse, bu, beni şampiyonluk mücadelesinde oldukça geriye attı ancak yarışlar kazanmaya odaklanırsam, bence bu beni mücadelenin içine döndürecek."

"Yani benim odağım, yarış yarış düşünüp her yarışta podyumda olmak ya da kazanmakta. Bunun beni nereye koyacağını göreceğiz."

"Şampiyonluğa çılgın bir şekilde bakmıyorum, olaya daha çok yarış yarış yaklaşıyorum. İlk yarışımızı kazanmayı deneyelim. Eğer kazanamazsak podyumda olmayı deneyelim, o da olmazsa istikrarlı olmayı deneyelim."

"Yeniden "istikrarlı Carlos'a" dönmem gerek. F1'deki son yıllarımda olduğum "istikrarlı Carlos'a" dönersem, bu beni zirveye götürecektir."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate on the podium with Champagne Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Ferrari, Red Bull ile arasındaki azami sürat farkını azaltabilmek için yeni bir arka kanat üzerinde çalışıyordu ve bu arka kanat, Kanada GP'de Leclerc'in aracına takıldı.

Leclerc, yarışa sonuncu sıradan başlayacağından ve geçiş yapması gerekeceğinden, yeni arka kanat Leclerc'e takıldı.

Yeni arka kanadın üst planyasında ve kiriş kanadında değişiklikler bulunuyor. Yeni kanadın orta kısmında artık daha az yük olduğu, bu yüzden düzlük performansı için bir miktar viraj performansından feragat edildiği açık. Ancak düzlük hızı konusunda kazanç sağlandı.

Sainz, yeni arka kanadın doğru yolda bir adım olduğunu söylese de "oyun değiştirici" olmayacağını düşünüyor.

"Yeni arka kanat, azami sürat ve aerodinamik verimlilik anlamında bir oyun değiştirici olmaz. Ancak atacağımız her küçük adım, bizi daha rekabetçi yapmak için doğru yolda ilerletir."

"Eminim ki bizim sıralama hızımıza bakıp, 'Nasıl o tempoya ulaşacağız?' diyorlardır. Biz de onların azami süratlerine ve yarış tempolarına bakıp, 'Nasıl o tempoya ulaşacağız?' diyoruz."

"Her şey dengeyle alakalı ve iki takım da birbirini kovalıyor. Pist dışında gelişim anlamında da güzel bir savaş dönüyor."

Bahsedildiği gibi, Kanada'da Leclerc yeni arka kanadı kullanmıştı. Sainz, yarışın sonlarında Verstappen'i geçmekte zorlandığında ise akıllara şu soru geldi: Düzlük hızını artıran yeni arka kanat Sainz'da olsaydı, Verstappen'i geçebilir miydi?

İspanyol pilot, arka kanat seçiminin büyük bir fark yaratmadığını söylerken; kendi kanat seçiminin doğru seçim olduğunu düşünüyor.

"Bence kanat seçimi büyük bir etki yaratmadı. Hafta sonu boyunca tempomuz yeterliydi. Hızımız vardı ve kanat seçimimiz doğruydu."

"Geçiş yapma becerisine baktığımızda, bu araçlarla geçiş yapabilmek için öndeki araçtan 0.5 saniye kadar daha hızlı olmanız gerektiğini biliyoruz."

"Evet, yarışın birçok bölümünde Red Bull'dan daha hızlıydık ancak 0.2 ya da 0.3 saniyeden daha hızlı değildik. Bu da geçiş yapmak için yeterli değil. Ayrıca Kanada'da düzlükten önceki "U" virajda en güçlü takım da değildik. Geçiş yapabileceğiniz tek yer olarak şikan var. Bütün bunlar üst üste geldi, koşullar böyle."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, son olarak "rüyalarına giren yarış galibiyeti" hakkında konuştu ve şunları söyledi: "O galibiyeti padoktaki herkesten daha çok istiyorum ve benim kazanmamı isteyen birçok isim de tanıyorum."

"Size şunu söyleyebilirim: Galibiyete yaklaştığım 3 durumda da tam gaz gittim ve galibiyeti alabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım."

"Bence sabırlı olmalıyım ve galibiyeti kovalamamalıyım. Bence onun zamanı gelecek."