Sainz: "Şampiyonluk savaşına bakmıyorum, sezona yarış yarış yaklaşıyorum"

Red Bull ve Ferrari arasındaki şampiyonluk mücadelesinde, dayanıklılık sorunları iki takımı da belli dönemlerde ciddi şekilde etkiledi. Sezonun ilk yarışlarında, Red Bull'un ciddi dayanıklılık problemleri yaşadığını görmüştük. Verstappen, Bahreyn ve Avustralya'da yarış dışı kalmış ve sezonun ilk 3 yarışından 2'sini tamamlayamamıştı.

Red Bull, sonrasında dayanıklılık anlamında daha sağlam bir grafik çizmeye başladı ve Ferrari'nin sorunlar yaşamaya başladığını gördük. Leclerc, rahat bir şekilde lider götürdüğü İspanya GP'de yarış dışı kalmıştı. Bakü'de ise iki Ferrari pilotu birden dayanıklılık sorunları nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Sonrasında Leclerc, Kanada GP için grid cezası aldı.

Sainz, "gridin ön tarafında araçları limitlerine kadar zorladıkları için" bu tarz sorunların normal olduğunu söylese de bir daha böyle sorunlar yaşamamaları konusunda emin olmaları gerektiğini de ekledi.

İspanyol pilot, "Dayanıklılık son zamanlarda çok popüler bir konu hâline geldi. Bence sezon içerisinde dayanıklılık sorunları her zaman olacaktır, bir takım ya da diğer takım bu sorunları yaşayacaktır. Muhtemelen şu anda dayanıklılık alanında en güçlü takım Mercedes."

"Red Bull'a baktığınızda, iki araçla da yarış dışı kaldığı durumlar oldu. Günün sonunda, her şey birbirini eşitler. Biz sadece kendi işimize odaklanmalı ve yaşadıklarımızın bir daha yaşanmayacağından emin olmalıyız."

"Ön tarafta bizim yaptığımız gibi araçları limitlerine kadar zorladığınızda, böyle şeyler olabiliyor." dedi.

The car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, under a cover

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images