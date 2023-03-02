Sainz: "Şampiyonluk ilk yarışta kazanılmaz"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, ilk yarış performansının şampiyonlukta belirleyici olmadığının altını çizdi.
Sezon öncesi testleri, alışılandan farklı olarak bu sezon 3 gün yapıldı. Çoğu pilot ve takım, bu sürenin ilk yarış öncesinde aracı anlamak için yeterli olmadığında hemfikirdi.
Sainz, yönetimin bu kadar kısıtlı bir sürenin takımlara yeterli geleceğini düşünmesine anlam veremiyor.
"Pilotlar olarak sistemin neden bir buçuk günlük hazırlığın yeterli olduğuna inanıldığını anlamakta zorlanıyoruz. Buna kim karar veriyor ve neden?"
"Bununla ilgili maliyeti anlıyorum, ancak bir pilotun pistte araç kullanması onun kondisyonu, aracı anlaması, hatta araç güvenliği ve dayanıklılık için çok önemli, yani bundan biraz daha fazlasına ihtiyacınız var."
"Umarım gelecekte bundan daha fazlasına sahip oluruz."
"Yine de ilk yarış için mümkün olan en iyi paketi çıkarmaya ve her şeyi bir araya getirmeye çalışacağız."
Takımın kendini baskı altında hissedip hissetmediği sorusuna Sainz, "Geçen yıl çok net bir şekilde öğrendiğimiz şey, ilk yarışı kazanmanın şampiyonayı kazanacağınız anlamına gelmediği."
"Ve eğer ilk yarışta iki araçla da yarış dışı kalırsanız, şampiyonluğu kaybetmeyeceksiniz. Çünkü geçen yıl Red Bull ile aramızda tam olarak böyle oldu ve sonucu biliyoruz."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Ferrari
"Dolayısıyla ilk yarışta ne olursa olsun, mütevazı olup geliştirmek istediğiniz şeyleri geliştirme planına sadık kalmalıyız, çünkü şampiyona ilk yarışta kazanılmadı ya da kaybedilmedi. Hâlâ 22 yarış var." yanıtını verdi.
Aralık ayında Mattia Binotto'nun Ferrari takım patronluğundan istifa etmesiyle yerine eski Alfa Romeo patronu Fred Vasseur geldi.
Sainz, Vasseur'un şimdiden takımda değişiklikler yaptığını ve bunun etkisinin görülmeye başlandığını açıkladı.
"Fred'in Mattia'dan farklı bir profili olduğu açık ve şu anda takımı yönetme şeklimizde bir etkisi olmaya başladı."
"Açıkçası 1200 kişilik büyük bir takımız, dolayısıyla tüm bunları öğrenmesi ve takımın nasıl çalıştığını görmesi için zamana ihtiyacı var."
"Ayrıca, pistteki ilk günlerinin bir hafta önce olduğunu da unutmayın. Yani hâlâ öğreniyor, ancak şimdiden değişiklikleri hissetmeye ve birkaç şeyi değiştirmek istemeye başladı. Ona zaman vermeye devam edelim."
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