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Sainz sağık sorunları nedeniyle pistten erken ayrıldı

Carlos Sainz, hastalığı nedeniyle Cidde padoğundan erken ayrıldı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, bugün sabah saatlerinde Cidde padoğuna gelmişti fakat kısa süre sonra buradan ayrılırken görüldü.

Resmi açıklamaya göre Carlos Sainz'ın Çarşamba günü gazetecilerle yapacağı tüm görüşmeleri iptal edildi.

Henüz tam olarak nasıl bir hastalığı olduğu bilinmiyor fakat önlem amaçlı otele geçmiş olması gayet muhtemel.

Sainz'ın kendisini kötü hissetse bile perşembe günü direksiyon başına geçmesi ve ilk antrenman seansında yer alması bekleniyor.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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