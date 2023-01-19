Sainz: "Saf hız olarak Red Bull'la benzer seviyedeyiz"

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Verstappen, 15 yarış kazandığı 2022'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Red Bull, geçen sezonu domine etmesine rağmen, ilk yarışlarda hız olarak öne çıkan takım Ferrari'ydi ve bir noktada şampiyon olabilecekleri konuşuluyordu.

Ancak Ferrari'nin sezona yaptığı güçlü başlangıç, bir dizi dayanıklılık sorunu ve strateji hatalarıyla sekteye uğradı.

Yine de Ferrari, özellikle tek turda hâlâ iyi durumda görünüyordu. Bundan ötürü Sainz, Ferrari'nin saf performans açısından Red Bull'dan çok da uzakta olmadığını söylüyor.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, in the pit lane Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İspanyol yayın organı Mundo Deportivo'ya şunları söyledi: "Ne yazık ki onlara (Red Bull) ayak uyduramadık."

"Onların daha iyi bir paketi vardı ve pilotları da o zaman daha iyiydi. Bence mükemmel bir yıl geçirerek, sezonun ilk bölümünde ve yarışlarda gelişerek Max'i geçmek mümkün. Hedefimiz bu olacak."

"İhtimaller var. Red Bull domine etmiş olabilir ama sıralama turlarında ya da yarış temposunda açık ara önde değiller."

"Gelişim ve performans açısından o kadar da uzakta olduğumuzu düşünmüyorum çünkü örneğin Austin'de pole pozisyonundaydım, ilk iki sırayı almıştık. Yani o kadar da uzakta değiliz."

"Biraz daha güce, biraz daha yere basma gücüne ve hem strateji hem de yarış uygulamalarında bir adım daha atmaya ihtiyacımız var."

"Yani saf performans özelinde çok da uzakta değiliz."