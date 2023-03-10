Sainz: "Sadece üç gün test yapabilmek yeterli değil"

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Son birkaç sezondur maliyetleri düşürmek için önemli çalışmalara imza atan FIA, bu kapsamda kış testlerinin süresini de sadece üç güne düşürmüş vaziyette.

Dahası, test döneminde her takım yalnızca bir araç kullanabiliyor; bu nedenle bir pilotun test yapabileceği sadece 1.5 gün bulunmakta!

Tek araçla piste çıkıldığında her pilotun aracı kendine göre ayarlaması gerektiğinden takımlar bir noktada zaman ve mesafe de kaybediyor.

Test süresinin azalmasından birçok pilotun memnun olmadığını söyleyebiliriz; bunlardan biri de kondisyon ve güvenlik endişeleri nedeniyle daha çok zamana ihtiyaç duyduklarını söyleyen Ferrari pilotu Carlos Sainz.

PlanetF1'e konuşan Sainz, "Testlerin ne zaman yapıldığını umursamıyorum, önemli olan ne kadar tur atabileceğimiz.

Neredeyse tüm pilotlar, yönetim organının neden bir buçuk günlük hazırlığın yeterli olduğuna inandığını anlamakta zorlanıyor. Buna kim karar veriyor? Neden böyle bir karar veriliyor?"

"Mali sebepleri anlıyorum ama bir sürücünün pistte araç kullanması onun kondisyonu, aracı anlaması, araç güvenliği ve dayanıklılık için çok önemli. Daha fazla test yapmaya ihtiyacımız var."

"Umarım gelecekte daha fazla test yapma imkanına sahip oluruz." dedi.