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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Rüzgar ve sıcaklık yüzünden zor bir seanstı"

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Sainz: "Rüzgar ve sıcaklık yüzünden zor bir seanstı"
Ekleyen:
, Editör
31 Tem 2020 17:12

McLaren F1 pilotu Carlos Sainz, rüzgar ve sıcaklıktan ötürü kendileri için çok zor bir seans olduğunu düşünüyor.

McLaren'dan Carlos Sainz, ikinci antrenman seansını beşinci sırada tamamlamayı başarmıştı.

İspanyol pilot, seans sonrası şöyle dedi: "İlk antrenman seansı oldukça zor başladı. Aracın rüzgarlı ve süper sıcak pist koşulları ile denge anlamında doğru yerde olmadığını gördük. Ama ikinci seansta işe yarayan bazı iyileştirmeler yaptık. Tabii ki tamamen mutlu değiliz, ama sanırım hiç kimse bu rüzgarlı ve sıcak koşullarda mutlu değildi. Ayrıca bugün seansın ortasındaki kırmızı bayrağın da oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Yumuşak lastikle piste çıkan bazı sürücüler en hızlı turlarını atamadılar, bu yüzden yarın çok fazla değişiklik görebiliriz."

"Rüzgarlı koşullara uyum sağlamanın önemli olacağını düşünüyorum, ki yarın rüzgarın yönü değişebilir. Ayrıca pist sıcaklığı düşebilir, böylece aracın dengesini biraz değiştirebilir. Bu yüzden konsantre olmalıyız çünkü araç dengesi günden güne çok fazla değişebilir."

Güncellemelerle ilgili Sainz, "Bilmiyorum çünkü sadece ilk seansta test ettim ve küçük bir sorun olduğu için çıkarmak zorunda kaldım. İkinci seansta da Macaristan'la aynı aracı kullanıyorum, bu yüzden onunla arka arkaya doğru ya da uygun bir his alamadık."

"Genel anlamda aracın burada iyi çalıştığını düşünüyorum."

"İlk seansta biraz mücadele ettik ve ikinci seans için ayar değişiklikleri yaptık, ki bunlar oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyordu."

"Tek sorun seansın kırmızı bayrakla kesintiye uğramasıydı, bu yüzden pek çok insanın en hızlı turunu yumuşak lastikle attığını düşünmüyorum, bu yüzden kontrol etmemiz gerekiyor. Bence her zamanki gibi yakın olacak."

"Muhtemelen Racing Point farklı bir dünyada, ancak Ferrari ve Renault ile mücadele edebiliriz. Bu gerçekten heyecan verici bir mücadele olacak. Bundan sonrası ayrıntılarla ilgili olacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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