Sainz: "Rüzgar tüneli modeli, 2022 kural değişikliğinin büyüklüğünü gösteriyor"

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Formula 1 takımları, 2022 lansmanları ve önümüzdeki ay yapılacak İspanya sezon öncesi testleri öncesinde, yeni araçları üzerindeki son rötuşları yapıyorlar.

Henüz hiçbir takım, yeni aracını tamamlamamış olsa da Sainz, Ferrari'nin 2022 aracına dair tasarım planlarını gördüğünü ve değişimin boyutunun kendisini şaşırttığını söyledi.

Fiorano'da 2018 SF71H ile gerçekleştirilen testin ardından konuşan Sainz, yeni araçla ilgili heyecanlı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Yeni tasarımı pek çok PowerPoint sunumunda ve rüzgar tüneli çalışmalarında gördüm."

"2022 aracı, Formula 1'de son birkaç yılda gördüklerimizden çok farklı."

"Bu tasarımı Tifosi'ye göstermek için ben de sabırsızlanıyorum. Sanki bir sırrımız varmış ve onu bir an önce açıklamak istiyormuşuz gibi."

"Göreceğiz. Artık pek vakit kalmadı."

"Aracı tüm Tifosi'ye göstermek için ayrı bir heyecan duyuyorum. Aynı zamanda bu aracı mümkün olan en kısa sürede sürmek de istiyorum."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Davide Cavazza

Takım arkadaşı Charles Leclerc de yeni aracı Barselona'da ilk kez piste çıkardıklarında, nasıl performans göstereceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Monakolu sürücüsü, "2022 gerçekten çok önemli bir yıl olacak. Bu, çok özel bir yıl çünkü tamamen yeni bir aracımız var."

"Bu aracı test etmek adına ilk kış testi için Barselona'da olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Umarım, geçtiğimiz yıl bu noktaya gelmek için yaptığımız tüm çalışmaların karşılığını alır ve olmak istediğimiz kadar rekabetçi olabiliriz." dedi.

Ferrari, 2022 aracını geliştirmek adına geçen yıl neredeyse hiç güncelleme getirmedi ve kaynaklarının çoğunu bu yılki araca aktardı.