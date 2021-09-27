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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Sainz: “Rusya GP, Ferrari ile en iyi yarışımdı”

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Carlos Sainz, Rusya Grand Prix’si hafta sonundaki performansından ‘gurur duyduğunu’ ve bunun Ferrari ile geçirdiği en iyi yarış hafta sonu olduğunu belirtti.

Sainz: “Rusya GP, Ferrari ile en iyi yarışımdı”

Sainz, Sochi’de ilk bölümünü lider götürdüğü yarışta üçüncü olarak bu sezonki üçüncü podyumunu elde etti.

İspanyol sürücü, yarışın sonlarında gelen yağmurdan önce dördüncü bitirecek gibi görünüyordu. Ancak doğru zaman geçiş lastiklerine geçmesi sayesinde Lewis Hamilton ve Max Verstappen’in arkasında üçüncü sırada finiş gördü.

Sainz, bu sene katıldığı Ferrari’ye alışmaya çalışıyor ve Rusya GP’nin ardından takım arkadaşı Charles Leclerc’in 8.5 puan önünde yer alıyor.

Cumartesi günü ıslak koşullarda gerçekleşen sıralama turlarında ikinci olan Sainz, Ferrari ile şu ana kadarki en iyi hafta sonunu geçirdiğini söyledi.

Sainz, “Antrenmanlardan itibaren güçlü bir hafta sonu geçirdiğimi düşünüyorum, özellikle de sıralama turlarının son bölümünde. Sonrasında iyi bir start aldım ve çok zorlu koşullarda tempoyu iyi yönettim.”

“Yalan söylemeyeceğim, hafta sonumdan gurur duyuyorum. Takım da pit stop çağrılarıyla çok iyi bir iş yaptı. Cumartesi günü doğru zamanda yumuşak lastiğe geçtik, yarışta da geçiş lastiklerine doğru zamanda geçtik.”

“Genel olarak, Ferrari’deki en iyi hafta sonum olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, battles with Lando Norris, McLaren MCL35M

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, battles with Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, yarışın ilk turunda 2. viraja gelirken Norris’i geçti ancak 14. turda lastiklerde ufalanma sorunu yaşadığı için pite gelmeden önce rakibine geçildi.

Bir noktada Sainz’a, yarışı beşinci sırada bitirebileceği söylendi. İspanyol sürücü bunun ‘biraz sürpriz olduğunu’ belirtti.

“Yarışı lider götürdükten sonra, en azından podyum için savaşacağınızdan emin oluyorsunuz.”

“O anda diğerlerinin nerede olduğunu tam olarak bilmiyordum. Bir pit stop yaptığımı ve kimsenin beni geç pitle geçmeyeceğini biliyordum. Yani tempo iyiydi.”

“Belki de simülasyonlarımız bunu böyle gösterdi. Çünkü herkes son bölümde orta hamura geçecekti, onlar için kolay bir av olacaktık ve bu yüzden de muhtemelen beşinci bitireceğimizi gösterdi.”

Trafiği atlattıktan sonra Sainz, sonlarda gelen yağmur sayesinde üçüncülüğü aldı. Ancak İspanyol sürücü, yarışı lider götürdükten sonra sonucun o kadar da güzel hissettirmediğini kabul etti.

“Takım olarak üzerinde çalışmaya devam etmemiz gereken şey, yarışı lider götürdüğümde bunu korumak ve yarışı kazanmak, ufalanma sorunundan fazla zarar görmemek ve düzlüklerde savunmasız kalmamak olmalı.”

“Bir dahaki sefer liderliği korumak için gelişmeye devam ettiğimizden emin olmalıyız.”

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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