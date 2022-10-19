Sainz: "Ricciardo'nun durumu, her yarış çok iyi olmamız gerektiğini hatırlatıyor"

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Hayal kırıklıklarıyla dolu iki sezonun ardından sene sonu McLaren macerasına erkenden nokta koymaya hazırlanan Ricciardo normalde gelecek sezon gridde kalmayı amaçlıyordu, ancak bu konudaki umutlar her geçen gün daha da solmakta.

Eski takımı Alpine'in Pierre Gasly ile anlaşmasının ardından Avustralyalı pilot için sadece iki seçenek kaldı: kendisinin pek de sıcak bakmadığı Haas ve Williams.

Dolayısıyla bir seneyi yarışmadan geçireceğini yavaş yavaş kabullenen Ricciardo, odağını 2024 sezonunda nispeten rekabetçi bir koltuk bulmaya çevirdi.

2019 ve 2020'de McLaren'da iki iyi sezon geçiren Sainz'a göre Ricciardo'nun durumu, bir pilotun her yarışta çok iyi performans göstermesi gerektiğinin büyük bir örneği.

Motorsport.com'a konuşan Sainz, "Her pilot [Ricciardo'nun yaşadıklarını] bilir, çünkü bu durum her yarışta küçük ölçeklerde dahi olsa başımıza gelir."

"Ne yazık ki bu sporda her zaman son yarışınız kadar iyisinizdir. Eğer bu bir sezona yayılırsa, o zaman sadece son sezonunuz kadar iyi olursunuz. Daniel'in bu kadar zor bir durumda kalmasının sebebi bu."

"Kimse iyi günlerinizi hatırlamıyor, sadece son sıralama seansında veya son sezonda yarım saniye geride kalmanız hatırlanıyor. Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok; sporun bizi değerlendirme ve bize davranış biçimi bu."

"Dolayısıyla zirve çok yüksek. Kazandığınızda bir kahramansınız, dünyanın en iyi pilotusunuz. Kimse sizden daha iyi değil. Ancak kötü bir an yaşar yaşamaz işler zorlaşıyor." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren ile normalde üç senelik sözleşme imzalayan Ricciardo'nun sevdiği bir isim olduğunu söyleyen Sainz, Avustralyalı pilotun herhangi bir takım için potansiyelinden şüphe duymuyor.

Sainz, "Daniel için üzülüyorum çünkü onun ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Onu her zaman çok yüksek bir seviyede gördüm."

"Belki de kendini yeterince rahat edemediği bir arabada ve takımda buldu, ancak bu, kariyerinizin farklı bir yola girmesi için yeterli."

"Bir yıl ara verebilir, vermeyebilir de. Ancak iki yıl sonra geri döner ve bir yarış kazanırsa, McLaren'de geçirdiği iki yılı kimse hatırlamaz."

"Bu yüzden F1'de her zaman bir sonraki yarışa odaklanmanız gerek, böylece herkesin izlenimini değiştirebilirsiniz." dedi.