Sainz: "Ricciardo'nun Amerika'da yaptıkları kuralların sınırını zorladı"

İlk turda McLaren ve Ferrari sürücülerin yan yana gittiğinin görüldüğü yakın mücadelenin ardından Ricciardo, yarışın açılış turlarında Sainz'ın önüne geçmeyi başardı.

Sainz erken pit ile ikinci pit stoplar sırasında Ricciardo'yu geçmeye çalıştı ancak Ferrari'nin kötü pit stop yapması ile beraber McLaren bir tur sonra Ricciardo'yu pite aldı ve Avustralyalı pilot yerini korudu.

Buna rağmen Sainz, Ricciardo ile arayı kapatmayı başardı ve 14. virajda dışarıdan onu geçmeye çalıştı ancak Ricciardo, İspanyol pilotu dışarı itti ve iki araç küçük bir temas yaşadı.

Bu geçiş, hakemler tarafından incelenmedi ancak Sainz takım radyosundan "bu biraz kirli oldu" dedi ve kazanın ardından aracına küçük bir ön kanat hasarı aldı.

Ricciardo yarışı beşinci sırada tamamlarken Sainz ise son turlarda Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a geçildi ve yedinci sırada finiş gördü.

Yarışın ardından temas hakkında konuşan Sainz, "Dürüst olmak gerekirse bana göre bu temas kuralların sınırını zorladı."

"Çünkü tabii ki içeride olan taraf o, ben dışarıdayım, dışarıda olduğum için kaybedeceksem ben kaybedeceğim. Normalde araç dışarıda olur ve o araca yol bırakmamaya çalışırsınız."

"Tabii ki bunu bilerek yaptı, bana viraj çıkışında boşluk bırakmamaya çalıştı ve sonunda temas ettik. Eğer bunu temas etmeden yapsaydı bana göre tertemiz, mükemmel bir savunma olurdu."

"Sadece bu küçük temas benim için yaptıklarının sınırda olduğunu hissettirdi. Eğer onun yerinde ben olsaydım ben de aynısını yapardım. Tabii ki de temas etmemeye çalışırdım, bizim içine düştüğümüz durumun aksine, ancak içeride olan aracın dışarıdakini pist dışına itme hakkı var."

"Yaptıklarında haklıydı, sadece olan temas yüzünden bende, bundan kaçınılabileceği düşüncesi oluştu."

"Bu da takım telsizindeki reaksiyonuma neden oldu, sonuçta duygusal bir durum içerisindeydik. Her şey kenara konduğunda gayet iyi ve eğlenceli bir mücadele oldu." dedi.

Ricciardo yarışın ardından bu hamleyi "temaslı mücadele" olarak tanımlamıştı ve Sainz'ın takım radyosuna gönderme olarak "kirli olmaktan mutlu olduğunu" söylemişti.

Ricciardo'ya geçilmiş olmasına rağmen Sainz, diğer McLaren pilotu Lando Norris'in önünde yarışı tamamladı ve Ferrari'nin McLaren ile markalar şampiyonasında üçüncülük için verdiği savaşta farkı azaltmasına yardımcı oldu.

Şampiyonada üçüncü hâlâ McLaren ancak bitime beş yarış kala Ferrari ile olan fark sadece 3.5 puan.

Konu hakkında konuşan Sainz, "Bence bu sene McLaren ile inanılmaz bir mücadele içerisindeydik, bazı pistlerde onlar avantajlıydı."

"Bence bu sezon kalan bazı pistlerde avantaj hâlâ onlarda olacak ancak bizim için önemli olan kendimizi daha iyi bir pozisyona sokmak ve fabrikada verilen efora teşekkür etmemiz için daha iyisini yapmaya çabalamak."

"An itibariyle bu çabalar, bizi son yarışa kadar savaşmak için iyi bir pozisyona koyuyor."

"Belki Sochi ve Monza'nın ardından onların açık ara favori olduğunu düşünebilirdiniz."

"Ancak şu anda iyi bir şansımız var gibi duruyor ve sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye çalışacağız." dedi.