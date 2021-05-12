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Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

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Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz, yaptıkları basın açıklamalarıyla birbirlerinin giyim tarzlarıyla ilgili şakalaştılar.

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

Carlos Sainz, Ferrari'de Sebastian Vettel'den boşalana koltuğa geçerken, Daniel Ricciardo da McLaren'da İspanyol pilotun yerini almıştı.

Ricciardo, geçtiğimiz haftalarda Square Mile Dergisi ile yaptığı röportajda Sainz hakkında “60 yaşında gibi giyinmesi dışında gayet iyi biri” demişti. Sainz ise bu sözü karşılıksız bırakmadı.

Yeni Ferrari pilotu Sky Sport F1’e verdiği demeçte şöyle konuştu: “Bu kabullenmesi zor bir şey! (gülüyor)”

“Fakat, klaslığı ve iyi bir stili satın alamazsınız!”

“O gösterişli kıyafetler giymeyi biliyor ama bizim gibi düz bir gömlek veya süvetere nasıl stil vermesi gerektiğini asla öğrenemeyecek.”

 

Ricciardo ve Sainz art arda Renault ve McLaren sürücüleri olarak birbirlerine karşı yarıştılar ama Netflix ikiliyi ‘Drive to Survive’ serisinde ezeli rakipler olarak göstermeye çalışsa da Ricciardo böyle bir şey olmadığını söyledi.

“Ben ve Sainz arasında biraz rekabet yaratmaya çalıştılar ve aslında böyle bir şey asla yoktu. Yani, o benim için herkesle aynı derecede bir rakip."

“Ona karşı kişisel bir kin beslemiyorum ama bence [Netflix] bir şey elde etmek istedi, bu yüzden bana, Carlos hakkında bir sürü soru yöneltildi.”

"Belki kimse fark etmedi ama bizim aramda hiçbir zaman sorun yoktu. Carlos'un aksine sevmediğim başka insanlar var.”

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Editör Selin Elif Köse

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