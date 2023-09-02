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Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış

Carlos Sainz, 2023 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu elde etmesinin ardından McLaren günlerini hatırladı.

Alex Kalinauckas
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Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Sainz, Red Bull pilotu Max Verstappen'i geçerek Ferrari'nin ev sahibi olduğu yarışta sadece 0.013 saniye farkla birinciliği elde ederken, takım arkadaşı Charles Leclerc 0.054 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

İspanyol pilot daha sonra yaptığı açıklamada, bu hafta sonu ikinci ve üçüncü antrenman seansında lider olmasına ve ilk antrenman seansında Verstappen'in ardından ikinci sırada yer almasına rağmen, sıralamadaki son turlarından önce hiçbir aşamada SF-23 ile bir avantaj elde etmek için risk almadığını söyledi.

Autosport tarafından Verstappen'i yenmek için nasıl bir fark yarattığı sorulduğunda Sainz, Monza'da tipik bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Ayrıca son hızlı turlarından önce 2019-2020'deki McLaren görevinin de dahil olduğu Monza pistindeki önceki hızlı turlarını düşündüğünü açıkladı.

"Burada araçla ilgili o kadar hafif bir hissiyatınız var ki, pratikte aracı Q3'te bile mutlak sınıra kadar götürmeye asla istekli olmuyorsunuz." 

"Burada Q3'te birkaç iyi tur attım. McLaren günlerimi hatırlıyorum - hatta geçen yıl bile burada Ascari ve Parabolica'da gerçekten iyi bir tur atmıştım - bu tür sonuçlar korkunuzu yenip biraz risk almaya karar verdiğinizde gerçekleşiyor."

"Bugün yine işe yaradı. O viraja girdim, inanılmaz hızlı bir viraj ve araç inanılmaz hafif hissettiriyor ve aracı sadece pistte tutmayı umuyorsunuz. Zaten öyle de oldu, tüm hafta sonu olduğu gibi."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

F1 kariyerinin dördüncü pole pozisyonunu aldığında kalabalık Ferrari taraftarlarından coşkulu bir karşılama alan Sainz, seans sonrası basın toplantısında 'bu sıralama seansında çok eğlendiğini' de ekledi.

Sainz, "Çok keyif aldım. Üçümüzün de 1:20.5 saniye elde ettiğimiz Q3'ün ilk turundan itibaren mücadeleden keyif aldım."

"İkinci turların çok sıkı geçeceğini ve tamamen detaylar ve risklerle ilgili olacağını biliyordum. Gerçekten çok eğlenceliydi." dedi.

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