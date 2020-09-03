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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Renault'nun gelişimi, Ferrari'nin de geri dönebileceğini kanıtlıyor"

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Sainz: "Renault'nun gelişimi, Ferrari'nin de geri dönebileceğini kanıtlıyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

McLaren F1 pilotu Carlos Sainz, Ferrari'nin Formula 1'deki mevcut sıkıntılarından kurtulabileceğini düşünüyor ve bu konuda Renault'yu örnek gösteriyor.

Ferrari, geçen hafta sonu Spa'da gerçekleştirilen yarışta son yıllardaki en kötü performanslarından bir tanesini sergiledi. Charles Leclerc ve Sebastian Vettel 13. ile 14. sıralardan başladıkları yarışı yine bu sıralarda bitirdiler.

Ferrari, geride kalan altı yarışta zaten düzlük performansından olumsuz etkilenmişti ve bu durum Spa'da daha da belirginleşti. Müşteri takımları Alfa Romeo ve Haas da geride kaldılar.

2021'de Vettel'in yerini Sainz alacak ve İspanyol sürücü Ferrari'nin yapması gereken çok fazla iş olduğunu kabul ediyor.

Ancak Renault'nun son yıllardaki gelişimine dikkat çeken Sainz, Ferrari'nin de aynısını başarılabileceğinden emin.

"Bence şu anda mutlu olmayan ilk taraf Ferrari'dir. Bana göre ne kadar mücadele ettiklerini açıkça görebiliyorduk. Motorda biraz daha fazla mücadele etseler bile, sanırım aracın genel yol tutuşu ile ilgili de bazı sorunları vardı."

“Bir yıldan diğerine çok fazla güç kaybetmek, şu anda pek rastlanır bir şey de değil çünkü aslında F1'deki normal eğilim ya aynı kalmanız ya da güç kazanmanız yönünde. Eğer bu kadar güç kaybediyorsanız da, Spa'da başınızın belaya gireceğini bilirsiniz."

"Yani Ferrari'nin mevcut durumunda bir anormallik olduğunu düşünüyorum, ancak ilk yarışlarda gördüklerimizden sonra düzlüklerde kaybettikleri zaman gayet normal."

Gelecekteki gelişim umutları ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Genel olarak evet, motorda çok büyük bir adım atmaları gerektiğini söyleyebilirim.

“Bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum, çünkü Renault'nun bunu yapması üç yıl sürdü ve Honda'nın yapması da oldukça uzun bir zaman aldı. Renault neredeyse en üst seviye geldi, Mercedes'e yakın olmaları da bunu yapabileceğinizi gösteriyor."

“Bunu yapmak için gerekli tesislere, kaynaklara ve gelişim için çok fazla motor tezgahına sahip bir takım varsa bana göre o takım Ferrari'dir."

“Bu yüzden fabrikanın şu anda tam gaz çalıştığına eminim ve umarım oraya gittiğimde biraz gelişmiş olurlar. Sonrasında da birlikte bir sonraki adımı atabiliriz.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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