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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Sainz: “Renault'nun bizi geçmesi şaşırtmadı"

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Sainz: “Renault'nun bizi geçmesi şaşırtmadı"
Ekleyen:
, Editör

McLaren sürücüsü Carlos Sainz, Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında Renault'nun kendilerini geçmesine şaşırmadığını söyledi.

İspanyol sürücü, Spa'daki sıralama turlarında yedinci sırada yer alırken, takım arkadaşı Lando Norris 10. oldu. Ancak bu hafta sonu daha hızlı görünen Renault sürücüleri 4. ve 6. sıralarda yer aldılar.

Sıralama turlarının ardından konuşan Sainz, “Mutluyum, çünkü ilk bölümde çok iyi bir tur attığımı düşünüyorum ve bu da sıralama turlarının geri kalanını benim için daha iyi hale getirdi, son bölümde iki yeni lastik setiyle turlamam anlamına geldi. Burada ilk turlarınızı iyi atmanız, araca güven konusunda iyi bir işaret anlamına geliyor.”

“Renault’nun bizi geçmesi şaşırtmadı. Geçen sene yarım saniye civarı daha hızlılardı, bu sene ise onlara biraz daha yakınız. İnsanlar, Renault’nun 0.3 saniye önde olmasını olumsuz olarak görüyorlar. Ancak geçen sene burada sıralama turlarında zorlanmıştık ve şu anki fark aslında olumlu bir işaret.”

“Buradaki en iyi sıralama sonucumu aldım. Burası motor gücüne bağlı bir pist ve önceki senelerde yarıştığım takımlar için en iyi pist değildi. Ancak bu sene Renault motoru gerçekten iyi çalışıyor. Sıralama modunda da parti modunda da çokça güç var. Bundan memnunum ve çok güçlü bir turu bir araya getirebildik. Bu pisti seviyorum, alt kategorilerde de burada hep hızlı olmuştum.”

 

“Yarın yağmur yağmasını umuyorum. Ancak çok fazla yağmurun yağmasını sevmediğim bir yer varsa, o da burası. Çünkü yağmurun yağmayacağını bekleyerek çok düşük bir yere basma gücü ayarı yaptık.”

“%50 şans gördük. Araçta yüksek yere basma gücü denedik ancak çalışmadı. Fazla sürüklenme oldu ve bunu çalıştıramadık. Bu yüzden de düşük yere basma gücü uyguladık. Eğer yarın yağmur yağarsa başım dertte olacak! En azından denedik.”

“Ferrari’nin bu kadar geride olması ise iyi hissettirmiyor. Bu seneki performanslarından memnun olmayan ilk takım onlar. Ancak bir sene aralıkla bu kadar güç kaybetmek, Formula 1’de normal bir trend değil. Normalde aynı kalmayı ya da az bir kazanç elde etmeyi beklersiniz. Ancak çok fazla güç kaybettiğinizde Spa’da başınızın dertte olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden Ferrari’yi bu kadar geride görmek anormal. Ancak ilk yarışlarda düzlüklerde kaybettikleri zamanı gördüğümüzde ise bu durum normal gözüküyor.”

“Elbette gelecek sene daha güçlü olmalarını istiyorum. Oraya geçtiğimde, daha fazla güç bulmaya çalışan ilk kişi ben olacağım ve herkesi zorlayacağım. Ancak Ferrari’nin çok fazla kaynağı var, çokça güç tezgahı var. Bu yüzden kaybedilen bu gücü geri kazanmak için çok sıkı çalıştıklarından eminim. Bu, uzun bir yol. Geri dönmek için çok, çok, çok büyük bir adım atmalılar ancak eğer bu yapabilecek bir takım varsa, o da Ferrari.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Editör Cem Özel

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