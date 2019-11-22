Sainz, Renault'da yapamadığını McLaren'da yapmak istiyor

Bu sene McLaren'a geçiş yapan Sainz, gelecek sene de takımla çalışmaya devam edecek.

Renault'daki bir sezonun ardından gönderilen Sainz, böylece 2015, 2016 ve 2017'de mücadele ettiği Toro Rosso döneminden bu yana ilk defa bir takımda art arda iki sezon geçirecek.

Motorsport.com'un, aynı takımda kalmasının gelişime yardımcı olup olmayacağını sorması üzerine Sainz, "Evet. Bu durum Renault'daki sezonun ikinci yarısını çok tuhaf yapmıştı."

"Bir şekilde McLaren'e katılacağım iki senelik dönemi bekliyordum. Ben, bir sürücünün takımda ne kadar çok vakit geçirirse, o kadar hızlı olacağına inananlardanım."

"Bunu her takımda görebilirsiniz. Max'in Red Bull'da nasıl geliştiğini gördünüz. Takımda kaldıkça daha da güçlendi. Lewis, Mercedes'te her sene daha da güçlü oldu."

"Checo, Racing Point'te aynı şekilde. O, takımını çok iyi tanıyor ve bu durum çok güçlü yarışlar çıkarmasında yardımcı oluyor."

"Ben de aynısını McLaren'da umuyorum. Şimdiden simülasyonda gelecek seneki araç üzerinde çalışmaya başladık, her hafta sonu gelişiyoruz ve fabrikada neler yapabileceğimize dair fikirlerimizi sunuyoruz."

"Umarım bunların gelecek sene üzerinde, aracın sürüşü üzerinde etkisi olur. Pilot olarak bir aracın gelişiminde birkaç sene etkinizin olması mantıklı." dedi.

Sainz, birkaç senedir sorunlarla boğuşan McLaren'a katıldı ancak takımın şampiyonada 4. olmasında önemli paya sahip oldu.

Sainz, "Bu sene kendime olan güvenim ve takıma olan güvenim arttı. Onların yaklaşımı ile Toro Rosso ve Renault'da olduğu gibi kısa vadeli değil, daha çok orta vadeli projeye odaklandım."

"Bu, zor zamanlarda iyi mücadele etmemde yardımcı oldu. Daha sakindim çünkü kendimi kanıtlamak zorunda değildim."

"Tabii ki her zaman iyi sonuçlar almam gerekiyordu ancak orta vadeli yaklaşımımızdan dolayı her şeyin üstesinden gelmek daha kolay oldu." dedi.