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Formula 1 Monako GP

Sainz, rekabetçi bir araçta olamama endişesi taşımıyor

Carlos Sainz, gelecek yıl için kararını çok uzun süre bekleterek, rekabetçi bir Formula 1 sürüşü için en iyi fırsatın parmaklarının arasından kayıp gitmesine izin vermeyeceği konusunda ısrarcı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'nin 2025 için Lewis Hamilton'ı seçmesinin ardından sene sonunda sözleşmesi bitecek olan Sainz, takımla yollarını ayıracak.

Sainz, 2026'dan itibaren Audi'ye dönüşecek Sauber'in takıma katılması için kendisine kârlı bir teklifte bulunmasıyla birlikte seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

Ancak İsviçre merkezli ekibin Sainz'dan bu ayın sonuna kadar bir karar vermesini istediği anlaşılıyor. İspanyol pilot o zamana kadar kabul etmezse, Sauber'in Esteban Ocon da dahil olmak üzere diğer seçeneklerin peşine düşeceği düşünülüyor.

Sainz'ın kariyerinin bu aşamasında, Sauber seçeneğinin kendisi için doğru olup olmadığını değerlendirmesi gerekiyor, zira gelecek yıl için Red Bull ve Mercedes'te şu an için boş koltuklar var.

Ancak Mercedes'in Andrea Kimi Antonelli'yi tercih etmesi giderek daha olası görünürken, Red Bull'un Sergio Perez'i bir yıl daha tutmaya yakın olduğu düşünülüyor.

Sainz'ın Red Bull ve Mercedes'te boşalan bir sürücü fırsatını kaçırmak istemediği açık ama aynı zamanda onları bekleyip Audi şansını kaybederse hiçbir şey elde edememe riskini de göze alamaz.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, on a bike

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, bisiklet üzerinde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Durum oldukça karmaşık görünüyor ancak Sainz, Monaco Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada bu konuda çok rahat olduğunu ve kendisi için en iyi olanı kaçırma tehlikesi olmadığını düşündüğünü söyledi.

Sainz, "Perde arkasında daha fazlasını biliyorum. Söylentiler ve her şey var ama endişelenmeyin, ağzımdan hiçbir şey kaçırmayacağım."

"Tüm seçenekleri masaya yatıracağım ve doğru kararı vereceğim. Size şunu söyleyebilirim ki, zihnimi açtığımda her şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Her şey bir sonraki yeni sözleşmemde ihtiyacım olduğunu düşündüğüm her şeyi bir araya getirmekle ilgili." dedi.

Sainz henüz kafasında hiçbir şeyin oturmadığını ve bir karar vermek için kendisine bir zaman çizelgesi belirlemediğini söyledi.

Sainz, "Henüz kararımı vermedim. Gelecek yıl nerede yarışacağımı bilmiyorum. Belirlediğim son tarih yok ve son tarihi nasıl belirleyeceğimi de bilmiyorum."

"Ancak kariyerimin bu aşamasında böylesine önemli bir karar verirken, doğru kararı vermek için diğer tüm kartların masada olmasını ve bunu dikkatlice düşünmek istediğimi söyleyebilirim."

"Bu yıl 30 yaşına girmek üzereyim ve bir sonraki proje gerçekten işe yaramasını ve nasıl gittiğini görmek istediğim bir proje. Bu yüzden kendime ihtiyacım olduğu kadar zaman tanıyacağım." dedi.

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