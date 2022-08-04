Sainz: "Red Bull'un sorun yaşamasına ihtiyacımız var"

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Ferrari'nin şampiyonluk umutları, son haftalarda yapılan hatalar nedeniyle büyük oranda tehlikeye girdi çünkü bitime sadece dokuz yarış kala, Verstappen ile Charles Leclerc arasında tam 80 puan var.

Red Bull son iki yarışı kazanırken, Ferrari ciddi hatalar yaptı ve özellikle Leclerc'in Fransa'daki kazası, oldukça acı vericiydi.

Aynı zamanda Ferrari bu süreçte tartışmalı stratejiler uyguladı ve geride kalan yarışlarda yaşanan dayanıklılık sorunları da eklendiğinde, aradaki fark iyice arttı.

Sainz, Ferrari'nin matematiksel olarak imkansız olana kadar şampiyonluktan vazgeçmeyeceğini ancak biraz şansa ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Sainz, "Ferrari'nin yapması gereken şey net: Max'in kazanmak istediği yarışları kazanmak."

"İki takım arasında her zaman büyük mücadeleler oluyor ve bunun sezon sonuna kadar devam edeceğine eminim."

"Belki bir noktada dayanıklılık veya yarış dışı kalmalar konusunda Red Bull'dan biraz yardıma ihtiyaç duyabiliriz fakat bunlar olmasa bile istatistiksel olarak mümkünse, pes edemeyiz."

"Bence bu spordaki bir numaralı kural, imkansız olana kadar inanmaya devam etmektir. Elinizden gelen her şeyi yapmaya ve kendinizi mücadelede tutmaya çalışmanız gerekiyor."

"İstatistiksel anlamda artık mümkün olmayana kadar bunu yapmalısınız. O ana kadar denemeye devam edeceğiz, takım olarak gelişmeye çalışacağız çünkü bu yıl öğrendiklerimiz gelecek yıl için faydalı olabilir." dedi.

Ferrari şu anda takımlar şampiyonasında 97 puan geride yer alıyor.