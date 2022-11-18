Sainz: "Red Bull'u yenmek zor olacak"

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Carlos Sainz ilk seansta koltuğunu Robert Shwartzman'a bırakırken, ikinci seansta piste çıktı ve 0.7 saniye geride kaldı.

İspanyol pilot, genel olarak araca ve piste alışmaya çalıştığı yoğun bir seansı geride bıraktığını söylüyor.

Sainz, "Yoğun bir seans oldu, özellikle ikinci antrenman! İlk seans yoğun değildi çünkü garajda olan biteni dinledim."

"Ancak ikinci seansta aracı en iyi noktaya getirmem gerekiyordu. Aynı zamanda benim de piste alışmam için yapmam gereken işler vardı."

"Bu yüzden her şey, kaybı telafi etmek ve mümkün olan en kısa sürede ritim yakalamakla ilgiliydi."

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Genel olarak iyi bir zaman elde etmeyi başardık ancak üçüncü antrenman ve sıralama turlarında yapmamız gereken çok şey var. Hafta sonunun bu noktasında biraz geride kaldığımı hissediyorum ancak sıralama turlarında her şey daha iyi olmalı."

"Pistteki hissiyatım çok kötü değil ama yarın daha iyi olabileceğim pek çok nokta olduğunu biliyorum. Yılın son sıralamasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Sainz, sıralama turlarında nerede olmayı bekledikleri sorusuna, "Mücadelede olmalıyız fakat Red Bull formunu geri bulmuş gibi görünüyor. Bu yüzden yenilmesi gereken takım onlar olmalı."

"Özellikle Max hem kısa hem de uzun sürüşlerde, her türlü koşulda çok hızlıydı. Onları yenmek zor olacak fakat Mercedes'le birlikte mücadeleye gireceğiz ve eminim iyi olacağız." dedi.