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Sainz: "Red Bull'u yenebilecek bir takım varsa o da Ferrari'dir"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Red Bull'u yenmelerinin kolay olmayacağını düşünse de bunu başarabileceklerine inanıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz geçtiğimiz günlerde kişisel sponsoru Estrella Galicia'nın Madrid'de düzenlediği bir etkinliğe katıldı.

Burada elbette İspanyol basınının ve Marca'nın sorularını cevapladı.

Kendisi adına sezonun en güzel anını yorumlayan Sainz, daha sonra İtalyan ekibin 2024 şansını değerlendirdi.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "En güzel an Singapur'daki zaferdi. Bunu asla unutmayacağım. Sezon bizim için kötü başlamıştı... Fakat durumu tersine çevirmeyi başardık ve yarışı kazandık."

"Genel olarak zor bir yıl oldu. Cumartesi günü aracımız gayet rekabetçiydi fakat yarışta geriye düştüğümüz için pisti hayal kırıklığı içinde terk ediyorduk. Yine de Pazartesi günü tekrar iyimserliğe kapılıyorduk. Daha güçlü olmak için çözümler arıyorduk."

"Red Bull, mevcut kurallar altında aracın tam olarak nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyor. Sıralama turlarında bazen eşit seviyede olsak da yarışta tur başına yarım saniye daha hızlı olmayı başarıyorlardı."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

"Araçlarının ana avantajı çok yönlü olması."

"Max kazanmak için her zaman elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda kalmadı. Sadece gerektiği zaman yaptı. Beni en çok korkutan da bu oldu. Bu yüzden Ferrari'ye eğer 0.4 saniyeyi geri kazanırsak onları yenemeyeceğimizi, çok daha fazlasını elde etmemiz gerektiğini söylüyorum."

"Kendi tarafımıza bakarsak, 2023'te istediğimiz adımı atamadık fakat takımdan daha fazlasını talep edemezsiniz. Ferrari elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz de kendimizi zorluyoruz. Her iki sezonda da birer yarış kazandım. Yeni hedefim 2024'te iki yarış kazanmak."

"Bazı yarışlarda doğru olanı yapamadık ama mesele bu değil - herkes hata yapar. Belki daha fazla hatamız vardı ama araç yeterince hızlı olmadığında her şeyi doğru yapmak zor oluyor. Zayıf noktamız yüksek lastik aşınması, yarış temposu eksikliği ve yüksek hızlı virajlardaki problemler..."

"Singapur'da bence çok iyi performans gösterdiğimiz için bu sorunlar ortaya çıkmadı."

"Yine de gelecek için umutluyum. Şampiyonluk için mücadele edebilecek bir konumda olmalıyız,. Evet, Red Bull'u yenmek çok zor, özellikle de böyle bir sezondan sonra bunu başarmak kolay olmayacak."

"Fakat bunu yapabilecek bir takım varsa o da Ferrari'dir."

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