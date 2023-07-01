Sainz: "Red Bull'lar bizim için fazla hızlıydı"

Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda gerçekleşen 24 turluk Sprint yarışı oldukça keyifli çekişmelere sahne oldu. Pistin ıslaklığı sebebiyle geçiş lastikleri takan pilotlar, seans sonuna doğru pist kurudukça kuru zemin lastiklerine geçtiler.

Sainz, beşinci sıradan başladığı Sprint yarışını Red Bull pilotlarının gerisinde üçüncü olarak tamamladı. İspanyol pilot temposunun iyi olduğunu düşünse de, Sergio Perez'e atak yapacak kadar yaklaşamadığını belirtti.

"Koşullar zordu, çünkü ilk kez orta gruptaki araçlarla yarıştık ve bu tür bir pistte denge açısından ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz."

"Başlangıçta yüksek hızlı virajlarda zorlansam da hızım iyiydi. Sonra biraz daha hızlanmayı başardım ve Checo'ya çok yaklaştım, ama Red Bull'lar bizim için biraz fazla hızlıydı."

"Ama yarışın ortalarına doğru Hulkenberg'i geçmeyi başardığımda, pist de kurumaya başladığı için biraz daha kendime güvendim. Yine de Checo'ya atak yapacak kadar yaklaşamadım. Ama bu bizim için iyi bir sonuç ve iyi bir gündü. Yarın her şeyi tekrar bir araya getirmeye çalışacağız."