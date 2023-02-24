Sainz: "Red Bull'dan daha hızlı olursanız kazanırsınız, bizim hedefimiz de bu"

Haberi dinle

Perşembe günü olduğu gibi Cuma günü de sabah seansında piste çıkan Sainz, şu ana kadar oldukça pozitif ve sorunsuz bir test geçiriyor.

Tur zamanına odaklanmaktan ziyade araç ayarı ve yarış simülasyonları üzerine çalışan İspanyol pilot, takım olarak birçok şeyi denediklerini ve bazen farklı şeyler denerken aracın zıpladığını söyleyerek, dalgalanma sorunun gösterildiği kadar büyük olmadığını işaret ediyor.

Sainz ayrıca, sezonun ilk yarışı öncesinde deneyebildiği kadar ayar denediğini ve ana hedeflerinin geçen seneden daha hızlı olmak olduğunu da ekliyor.

Sabah seansında araçta olduğu Cuma gününün ardından konuşan Sainz, şunları söyledi: "Aracın limitlerini keşfetmeye çalışıyoruz bundan dolayı zıplarken neler olduğunu da keşfetmek de istiyoruz, zıplamadığımız zamanlarda ne olduğunu da. Her şeyi denemeye ve keşfetmeye çalışıyoruz."

"Araç iyi hissettiriyor. Şu ana kadar gayet iyiydi, hiç sorun yaşamadık. Tüm programlarımızı tamamladık. Araçta farklı şeyler denediğimizde, araç buna tepki verdi. Böylelikle ilk yarışa hazır gelmek için gerekli doğru bilgileri alabildim."

"Araçta şu ana kadar çok iyi hissettim. Bunun ana nedeni denemek istediğim her şeyi denemiş olmamdı. İlk yarış öncesinde mevcut olan tüm ayarları keşfetmek, denemek istiyorum. Geçtiğimiz yılki testlerde bunu yapamamıştım, dolayısıyla şu anki sürecin tadını çıkarıyorum."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Şu ana kadar testlerde tur zamanlarına fazla bakmama kararı aldım çünkü bu araçları 6 saniye daha yavaş ya da 6 saniye daha hızlı gidebilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu yüzden takımların tur zamanlarını karşılaştırmak neredeyse imkansız."

"Red Bull'la aramızdaki farkı bilmiyorum, geleceği okuyamam. Sadece şunu umuyorum: Red Bull ile Ferrari arasındaki fark, 2022'nin sonuna kıyasla daha küçük olsun ya da onlarla aynı seviyede olalım."

"Red Bull'dan daha hızlı olursanız kazanırsınız. Bizim hedefimiz de bu."

"Aracın kazanmak için yeterli olacağını umuyorum, niyetimiz bu yönde. 2023 kuralları araçları yavaşlatacak olsa da geçtiğimiz yıldan daha hızlı olmak istiyoruz. Red Bull veya Mercedes'i yenmek istiyorsak bunu başarmamız gerek."

"Ayrıca burada yapmaya çalıştığımız şey de bu [geçen seneden daha hızlı olmak.] Araçtaki ince ayarları da bu yönde yapıyoruz. Umuyorum ki testlerin sonunda ya da ilk yarışta da geçtiğimiz seneden daha hızlı olduğumuz bir noktaya gelebiliriz."

George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz'ın sürüş yaptığı bir bölümde çokça kez arkadan kayma yaşaması bugün birçok Ferrari taraftarının gözüne çarpmıştı ve aracın "dengesiz" olduğu yönünde düşüncüler ortaya çıkmıştı.

Sainz ise farklı ayarlar denediklerinden arkadan kayma yaşamasının normal olduğunu ve arkadan kaymayı araca bilerek eklediklerini dile getiriyor.

"Araç arkadan kayıyordu çünkü biz öyle ayarladık. Araca arkadan ya da önden kaymayı biz ekliyoruz, bunları deniyoruz. Test bunları denemek için var, aracı farklı çalışma ve denge aralıklarına koyarak performansı ve koşulları görmek için var. Size neyin performans getirip neyin götürdüğünü görüyorsunuz."

"Dolayısıyla bu testlerin bir parçası."

Sainz, yeni takım patronu Vasseur hakkında ise şunları söylüyor: "Fred'in gitmek istediği yönü yavaş yavaş görmeye başladım. Ne karar verirse versin elbette onu destekleyeceğim ve bunun doğru karar olduğunu umacağım."

"Umuyorum ki bu yıl doğru yönde bir adım atmanın tadını çıkarabiliriz. Ferrari'nin ona güvenmesinin sebebi şuydu: Bu yıl takıma gelerek, bizim farklı bir yaklaşım sergilememizi sağlayacak."

"Onu destekliyorum ve umuyorum ki yavaş yavaş doğru yönde atılan adımlar görmeye başlarız."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, 2022 aracında bulunan bazı eksikliklere gidermeye çalıştıklarını da ekliyor: "Bence geçen senenin temeli iyiydi. Elbette 2022 aracının 2-3 tane temel zayıf noktası vardı ve bu zayıf noktaları bu yılki araçta çözmeye çalışıyoruz. Yarış temposu ve lastik yönetimi gibi konularda aracı biraz daha farklı bir konuma koyup farklı şeyler yapmayı deniyoruz."

"Fakat eğer ileri doğru bir adım atacaksak, bu tarz şeyleri denemeliyiz ve şimdi, testlerde denemeliyiz. Böyle de yapıyoruz.

"Şu an aklımızda çok net hedefler var. Testlerde bütün bu zayıflıkları gidererek daha iyi bir takım olmaya çalışıyoruz.