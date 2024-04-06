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Formula 1 Japonya GP

Sainz: "Red Bull ulaşılamaz konumda ancak McLaren ile mücadele edebiliriz"

Carlos Sainz, Ferrari'nin Suzuka'da geçen yıla kıyasla iyi bir ilerleme kaydettiğini, ancak rakip takımlar Red Bull ve McLaren'in hâlâ bir adım önde olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Sam Bloxham / Motorsport Images

Son yarış olan Avustralya Grand Prix'sinin galibi Sainz, Japonya GP sıralama turlarını Red Bull pilotlarının ve Lando Norris'in gerisinde, 4. sırada tamamladı.

Takım arkadaşı Charles Leclerc ise takım arkadaşının çok gerisinde kalarak damalı bayrağın ardından 8. sırada yer aldı.

Ferrari sıralama turları açısından pek umduğunu bulamasa da SF-24 aracının yarış temposu dikkatlerden kaçmadı. 

Seansın ardından konuşan Sainz bu konuda, "Sanırım bunu hafta sonuna girmeden önce de söylemiştik."

"Geçen yıl burada bir saniye gerideydim, bu yıl ise yarım saniye ya da daha az bir fark var. Yani bence takım olarak bir ilerleme gösteriyoruz."

"Uzun ve yüksek hızlı virajlarda Red Bull ve McLaren'in hâlâ bizden bir adım önde olduğu açık. Ama evet, umarım yarın podyum için mücadele edebiliriz. Yarışta Red Bull'un hâlâ ulaşılamaz olduğunu düşünüyorum. Ama McLaren ile umarım yarışta biraz daha yakın olabiliriz." 

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Umarım yarın her şey dengelenir. Suzuka'da pist pozisyonları önemli ama umarım stratejimizle McLaren'i biraz baskı altına alabilir ve onlarla mücadele edebiliriz."

"Yarış temposunda Red Bull'dan daha iyi olduğumuzu söyleyemem. Onlar cuma günü her zaman daha yavaş kalıyorlar ve pazar günü onları yenecekmişiz gibi duruyor ama sonra 20 saniye fark atıyorlar." dedi.

Genel olarak 2024 sezonunda Red Bull ile Ferrari arasındaki farkın ne kadar olduğu sorulduğunda ise İspanyol pilot, şu cevabı verdi: "Diğer pistlerde de kazanmak için mücadele edeceğiz."

"Belki Monza, Singapur ya da Miami'de galibiyet mücadelesinde yer alabiliriz ama Red Bull'un çok daha iyi performans göstereceği başka pistler de var."

"Basın toplantısında da söylediğim gibi: Bu aracı geliştirmediğimiz sürece, bu tür pistlerde onlar 0.3-0.5 saniye önde olacaklar. Bu yüzden başımızı öne eğip bu tür pistlere yardımcı olacak iyi bir paket getirmeye çalışmanın zamanı geldi."

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